Borsa Italiana Oggi 18 giugno 2021: prudenza in apertura, Prysmian sotto esame

Previsto un avvio molto tiepido per la borsa di Milano. Oggi vanno in scadenza futures e opzioni su azioni e indici con termine giugno 2021

Le previsioni sull'apertura di Borsa Italiana Oggi 18 giugno 2021 non sono promettenti. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, infatti, il Ftse Mib dovrebbe aprire gli scambi con un leggero ribasso. Il fatto che quella di oggi sia una giornata dalle importanti scadenze tecniche (future e contratti di opzione sulle azioni e sugli indici che hanno termine a giugno 2021) potrebbe quindi avere un impatto sull'andamento degli indici azionari.

Scadenze tecniche a parte, a condizionare l'andamento della borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana, potrebbero essere anche le deboli indicazioni arrivate dagli altri mercati. La borsa di Tokyo, infatti, ha chiuso la seduta odierna con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,19 per cento in area 29mila punti. Il mercato azionario nipponico non ha tratto alcun beneficio dalle decisioni di politica monetaria della Bank Of Japan che, nel meeting di giugno, ha confermato il target dei tassi di interesse di breve termine al -0,1 per cento e ha lasciato invariato il target dei tassi dei titoli di stato decennali che quindi resta attorno allo zero.

Spostandoci negli Stati Uniti, la borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso dello 0,62 per cento a 33.823 punti, l'S&P 500 in calo di un frazionale 0,04 per cento a 4.222 punti e il Nasdaq che invece si è mosso in controtendenza chiudendo con una rialzo dello 0,87 per cento a quota 14.161 punti.

Borsa Italiana Oggi 18 giugno 2021: su quali titoli investire?

Quali sono le quotate su cui conviene puntare oggi? Noi di Borsa Inside cerchiamo sempre di offrire ai nostri lettori spunti operativi concreti. Per quello che riguarda la giornata di oggi 18 giugno 2021, movimenti interessanti potrebbero riguardare le azioni Prysmian.

La società ha reso noto di essersi aggiudicata una commessa del valore complessivi di 140 milioni di euro dalla utility turca TEIAS avente ad oggetto la protettazione, la fornitura, l'installazione e il callaudo di due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia.

Tale novità potrebbe condizionare l'andamento del titolo dei cavi fin dall'avvio degli scambi.

Altro titolo da tenere d'occhio è Enel. La società ha reso noto di aver avuto il via libera del suo consiglio di amministrazione al programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni pari a 1,62 milioni, equivalenti a circa lo 0,016 per cento del capitale. L'avvio del buy-back Enel è fissato per il 18 giugno 2021 e la chiusura non dovrà avvenire oltre il 20 settembre 2021.