Borsa Italiana Oggi 30/6/2021: andamento in calo, Unipol prende il largo

Seduta debole per la borsa di Milano, vendite concentrate su Banca Mediolanum e Buzzi Unicem.

Le previsioni sull'apertura di contrattazioni a Piazza Affari sono state rispettate in pieno. Come da attese del pre-market, infatti, il Ftse Mib ha avviato gli scambi in rosso, attestandosi poco sotto i 25300 punti. Nel corso della mattinata, il passivo si è consolidato. A determinare l'andamento negativo sono i numeri rossi che caratterizzano anche titoli di primo piano ed alta capitalizzazione come Pirelli, Buzzi Unicem e Banca Mediolanum.

Nonostante la prevalenza dei segni negativi, non mancano comunque quotate in rialzo come ad esempio Unipol che, a metà pomerigio, segna un rialzo di oltre 4 punti percentuali.

Alle ore 16,00 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: ribasso dello 0,51 per cento a 25228 punti.

Per seguire l'andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari non devi far altro che analizzare il grafico in basso che riproduce l'andamento del sottostante Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi (aggiornamento alle ore 16,00) comprende:

Unipol: +5,66 per cento a 4,55 euro

Exor: +1,83 per cento a 67,9 euro

Poste Italiane: +1,03 per cento a 11,27 euro

Tra i titoli in rosso, invece, a fare peggio sono:

Banca Mediolanum: -1,74 per cento a 8,24 euro

Enel: -1,72 per cento a 7,9 euro

Pirelli: -1,54 per cento a 4,90 euro

Borsa Italiana Oggi 30 giugno 2021: previsioni apertura e pre market

Ultima seduta del mese di giugno per la borsa di Milano e clima decisamente estivo sui mercati. Stando a quelle che sono le indicazioni dei futures, Piazza Affari dovrebbe aprire la seduta di oggi senza variazioni di prezzo significative. I futures lasciano anzi intendere che possa esserci una certa debolezza in apertura di contrattazioni. Stesso andamento è anche atteso sulle altre borse europee. Staremo a vedere come si metterà la situazione.

Per ora di certo c'è solo quello che è il contesto di riferimento con il quale gli investitori oggi saranno chiamati a fare i conti. La borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di ieri (la prima della settimana) con il Dow Jones in progresso frazionale dello 0,03 per cento a 34.292 punti, lo Standard & Poor's 500 in aumento di altrettanto esiguo 0,03 per cento a 4.292 punti e il Nasdaq che, facendo megli di tutti gli altri panieri, ha chiuso in salita dello 0,19 per cento attestandosi a quota 14.528 punti. Tra le singole quotate del comparto tech Usa segnaliamo Tesla che ha mandato in archivio la sessione con un calo dell'1,16 per cento. Ad impattare negativamente sull'andamento del paniere tech americano è stata la decisione degli analisti di UBS di tagliare il target price sulla società di Musk da 730 a 660 dollari. Alla base del pesante downgrade di target price rimediato da Tesla c'è l'andamento poco entusiasmante dei consumi in Cina. Gli analisti svizzeri, comunque, hanno poi confermato il rating neutral sul titolo dell'auto elettrica.

Borsa Italiana Oggi 30 giugno 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate da seguire su Borsa Italiana Oggi? Vediamole assieme. Per quello che riguarda il Ftse Mib variazioni di prezzo di una certa consistenza sono attese su Unicredit e Unipol.

Per quello che riguarda il titolo di Piazza Gae Aulenti a fare da driver potrebbero essere le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore secondo cui la banca avrebbe avviato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi ai Superbonus e ai vari bonus ristrutturazione per efficientamento energetico e antisismico. Obiettivo dell'operazione, che riguarda crediti per mezzo miliardo di euro, è quello di aiutare le imprese di costruzione ad anticipare i fondi statali senza dover attendere i tempi che sono invece previsti dalla legge.

Per quello che invece riguarda Unipol, il catalizzatore è rappresentato dall'acquisizione, da parte di Koru, società partecipata da Coop Alleanza 3.0, di 24 milioni di azioni ordinarie Unipol attraverso una procedura di reverse accelerated book-building. L'ammontare complessivo delle azioni Unipol finite nel mirino di Koru corrisponde al 3,35 per cento del capitale sociale della società assicuratrice. L'operazione avverrà ad un premio sul prezzo di chiusura del titolo Unipol nella seduta di Borsa Italiana di ieri 29 giugno, fino ad un valore massimo del 6,6 per cento.

Per finire c'è un terzo titolo che oggi potrebbe riservare sorprese a Piazza Affari. Si tratta di Safilo. La società potrebbe registrare variazioni di prezzo significative in scia alla notizia del lancio di un aumento di capitale da 135 milioni di euro finalizzato al rimborso di un prestito obbligazionario in essere e ad un ulteriore rafforzamento del patrimonio societario.