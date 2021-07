Borsa Italiana Oggi 1/7/2021: Ftse Mib chiude a +0,73%, giù Unipol e Buzzi Unicem

© iStockPhoto

La borsa di Milano ha chiuso la penultima seduta della settimana in verde. Titoli oil e Unicredit in vetta. Juventus pronta ad avviare l'aumento di capitale

Molta volatilità nella seduta odierna della borsa di Milano. Il Ftse Mib, dopo una mattinata positiva (ad un'ora dall'apertura erano presenti solo poche quotate in calo), ha annullato il verde portandosi sulla parità per poi risalire in positivo e quindi chiudere sul verde.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra le quotate più in rialzo ci sono state Unicredit, Tenaris e Saipem. Molto folta la platea dei titoli in ribasso con Unipol e Buzzi Unicem che sono state le due quotate più esposte alle vendite.

Alle ore 17,30 (chiusura) la situazione sul Ftse Mib era la seguente: rialzo dello 0,73 per cento a 25286 punti.

Per restare sempre aggiornati sull'andanento in tempo reale del paniere di riferimento di Piazza Affari, è possibile fare riferimento al grafico in basso che riproduce l'andamento del sottostante Italy40.

L'elenco delle quotate più in vista nella seduta di oggi 1 luglio 2021 è stato il seguente:

Unicredit: +2,51 per cento a 10,2 euro

Leonardo: +2,32 per cento a 6,97 euro

Saipem: +2,06 per cento a 2,08 euro

Tra le quotate più in difficoltà, invece, a fare peggio sono:

Unipol: -1,9 per cento a 4,5 euro

Buzzi Unicem: -1,39 per cento a 22,06 euro

Ferrari: -1,32 per cento a 171,7 euro

Per investire sui titoli che oggi sono più in evidenza non è necessario comprare azioni. Una valida alternativa è rappresentata dal CFD Trading. Scegliendo il broker Plus500 (leggi qui le opinioni) avrai subito la demo gratuita da usare per fare pratica. Puoi attivare il tuo account gratuito Plus500 seguendo il link in basso.

Borsa Italiana Oggi 1 luglio 2021: previsioni apertura e pre-market

Come sarà l'apertura della borsa di Milano nella seduta di oggi 1 luglio 2021? Ci sarà una prevalenza di verdi oppure è più probabile che ad imporsi siano i segni negativi? Per rispondere a queste domande non devi far altro che leggere il nostro post dedicato alla cronaca della giornata. Come sempre partiamo dal premarket proprio per cercare di capire quale possa essere il colore in avvio di seduta.

Stando alle indicazioni dei futures oggi 1 luglio 2021 ci dovrebbe essere una leggera prevalenza di segni. Stesso avvio è atteso anche sulle altre borse europee.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio le contrattazioni con il Nikkei in calo dello 0,4 per cento. Il risultato conferma che sulla borsa del Giappone, da alcune sedute, si è imposto un trend ribassista.

Ad condizionare negativamente l'andamento delle borse mondiali sembrerebbe essere in questo periodo la diffusione della variante Delta Plus del Covid19. In particolare il boom di casi in Asia (causato anche da una inefficienza nelle campagne di vaccinazione) potrebbe essere la ragione del nervosismo che sta caratterizzando in questigiorni il mercati azionario asiatico.

Andamento incerto anche sulla borsa di Wall Street. Nella giornata di ieri, infatti, il Nasdaq ha rimediato un calo dello 0,2 per cento mentre il Dow Jones è riuscito a strappare una progressione dello 0,6 per cento. Avanti anche l'S&P 500 che ha messo in cassaforte lo 0,13 per cento aggiornando il suo massimo storico (per l'ennessima volta).

Nonostante il vento di incertezza, le variazioni registrate da Wall Street e Tokyo possono essere sfruttate per investire attraverso i CFD. Ricordiamo che scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la nostra recensione) è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali con la quale imparare a comprare e vendere CFD Indici senza correre il rischio di mettere in pericolo soldi reali. Per attivare l'account dimostrativo eToro (è gratis) non devi far altro che seguire il link in basso.

Trading CFD sugli indici di borsa: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 1 luglio 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che nella prima seduta del nuovo mese potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo da sfruttare per investire attraverso i CFD? (qui il sito ufficiale eToro)

Conoscere i nomi dei titoli sensibili già prima dell'avvio degli scambi è indispensabile per posizionarsi in modo corretto fin da subito.

Tra i titoli caldi della seduta di oggi 1 luglio, ci potrebbe essere Buzzi Unicem. La società di valutazione Standard and Poor's ha migliorato il merito creditizio del colosso del cemento portando il rating a lungo termine da BBB- a BBB. Allo stesso tempo il rating a breve termine è passato da A-3 a A-2. S&P ha lasciato invariato a stabile l'outlook su Buzzi Unicem.

Fuori dal Ftse Mib, da tenere d'occhio le azioni Juventus. Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di avviare l'iter per varare un aumento di capitale fino ad un ammontare massimo pari a 400 milioni di euro l'incluso l'eventuale sovrapprezzo. La proposta di ricapitalizzazione, necessario alla luce degli effetti negativi causati dall'emergenza covid19 e a causa dell'eliminazione dalla Champions, verrà esaminata nel corso della riunione del CdA in programma a settembre.