Borsa Italiana Oggi 7/7/2021: Ftse Mib passa sul rosso, Recordati sale in vetta

Piazza Affari cambia il trend nel corso del pomeriggio. Vendite su Saipem, Unicredit e Tenaris.

Previsioni rispettate su Borsa Italiana oggi 7 luglio 2021. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi in rialzo portandosi oltre i 25300 punti e confermandosi su questo livello nel corso della giornata fino alla seconda metà del pomeriggio, quando il paniere di riferimento è passato in rosso. Nonostante la flessione, i titoli che in mattinata erano in testa al Ftse Mib (Buzzi Unicem e Recordati) si sono conservati pimpati anche nel corso del pomeriggio. Tra le quotate in ribasso, invece, a segnare le performance peggiori nel pomeriggio sono Saipem e Unicredit.

Alle ore 16,30, il Ftse Mib registra un ribasso dello 0,14 per cento a quota 25191 punti.

Per seguire l'andamento del paniere principale di Piazza Affari si può fare riferimento al grafico in basso che fotografa la performance dell'indice derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi (aggiornamento ore 16,30) comprende:

Recordati: +3,11 per cento a 51,66 euro

Buzzi Unicem: +2,06 per cento a 22,33 euro

Hera: +2,05 per cento a 3,48 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Saipem: -2,53 per cento a 1,98 euro

Unicredit: -2,18 per cento a 9,68 euro

Tenaris: -2,16 per cento a 8,79 euro

Borsa Italiana oggi 7 luglio 2021: premarket e previsioni apertura

La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta di oggi 7 luglio 2021 con variazioni di prezzo positive ma minime. E' questa la previsione in vista dell'avvio degli scambi che si può dedurre analizzando l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari. Stessa apertura dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee. Interessante evidenziare che è prevista un'apertura di scambi in verde nonostante la performance poco brillante della borsa di Tokyo (oggi) e quella incerta della borsa di Wall Street (ieri).

Vediamo quindi nel dettaglio quale è il contesto di riferimento della seduta di oggi. La borsa di Wall Street ha mandato in archivio le contrattazioni con l'indice Dow Jones in ribasso dello 0,6 per cento a 34.577 punti, l'S&P 500 in flessione dello 0,2 per cento a 4.344 punti (il paniere ha però raggiunto il nuovo massimo storico a 4.356 punti) e il Nasdaq che, muovendosi in controtendenza, ha registrato un rialzo dello 0,17 per cento a 14.664 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 14.687 punti.

Prevalenza di segni rossi, invece, sulla borsa del Giappone con l'indice Nikkei che ha registrato un calo dello 0,96 per cento a quota 28366 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 luglio 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti fin dall'avvio della seduta? A Piazza Affari il clima è sempre più estivo e, in questo contesto, trovare dei titoli con appeal diventa sempre meno semplice. Premesso questo, variazioni di prezzo interessanti sono attese per oggi 7 luglio 2021 sulle quotate del settore oil. La forte volatilità che caratterizza il prezzo del petrolio in queste ore (prima rally delle quotazioni a seguito del fallimento dell'ultimo vertice OPEC+, poi ritracciamento su livelli più bassi e infine assestamento) potrebbe offrire spunti per le quotate del settore ossia Eni, Saipem e Tenaris.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, spunti interessanti potrebbero esserci su OVS. Ieri la quotata ha reso noto di aver approvato i termini dell'aumento di capitale che era stato comunicato a dicembre. La ricapitalizzazione porterà all'emissione di massime 63.923.470 azioni ordinarie OVS che saranno offerte in opzione agli azionisti della società aventi diritto, con il seguente rapporto: 13 nuove azioni ogni 46 azioni OVS già possedute.

Il consiglio di amministrazione ha fissato il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni OVS a 1,25 euro. Tale prezzo di emissione è rappresentativo di uno sconto del 19,3 per cento circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price - TERP) delle azioni ordinarie OVS considerando il prezzo di chiusura del titolo OVS al 5 luglio 2021 che è stato pari a 1,634 euro)ì.