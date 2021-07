Borsa Italiana Oggi 12/7/2021: Milano vira in territorio lievemente negativo, bene Amplifon e Recordati

Un commento sull'andamento della seduta di Borsa Italiana, con Amplifon e Recordati in buona evidenza

Come era ampiamente previsto dagli analisti, la prima seduta della settimana è cominciata con un ritmo molto cauto da parte delle Borse europee e, in esse, di Borsa Italiana. L’indice FTSE MIB è infatti cresciuto dello 0,10% dopo la prima mezzora di contrattazioni, poco sopra quota 25 mila punti, a conferma del sentimento di attesa del mercato, concentrato sia sull’evoluzione della pandemia a livello globale (e soprattutto in alcune aree del mondo come il Giappone, dove il governo ha posto in stato di emergenza la capitale fino al 22 agosto) sia sulla stagione delle trimestrali delle principali società americane, che si apre questa settimana.

Le prime che forniranno i propri dati saranno JP Morgan Chase e Goldman Sachs, mentre mercoledì sarà la volta di Bank of America, Wells Fargo e BlackRock, che precederanno di poche ore Morgan Stanley. Sul fronte dei dati macro, non ci sono molti market mover previsti per oggi.

Quindi, nella seconda parte della mattinata Milano ha virato in territorio lievemente negativo, giungendo a – 0,18% a 25.006 punti alle 11.30

Tra i titoli che hanno aperto le contrattazioni con le migliori prestazioni troviamo certamente Amplifon, grazie alla chiusura dell’accordo che condurrà la società ad acquisire Bay Audio, rafforzando così ulteriormente la propria posizione in Australia. Dalla nota si legge come in seguito all’acquisizione siano attesi circa 8 milioni di dollari australiani (l’equivalente di circa 5 milioni di euro) di sinergie annue a livello di Ebitda dal 2023. L’operazione sarà finanziata con il cash disponibile, con perfezionamento entro la fine del 2021.

Per quanto concerne gli altri titoli da tenere sotto monitoraggio, rileviamo anche quello Eni, con la compagnia energetica che ha costituito una partnership partitetica in vista della partecipazione al tender eolico offshore in Scozia, con Red Rock Power. Le due aziende puntano così a rafforzare il proprio posizionamento in vista di futuri progetti nell’eolico offshore e nello sviluppo di nuove tecnologia.