Borsa Italiana Oggi 6 settembre 2021: Leonardo e Nexi in vetta, Ftse Mib positivo

Intonazione positiva per la borsa di Milano con pochi titoli in rosso. Sale ancora l'offerta di Castor Bidco nell'ambito dell'OPA su Cerved.

Previsioni smentite a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni con un leggero verde che poi è cresciuto di intensità nel corso della mattinata. Particolarmente significativo è il fatto che dopo un'ora e mezza dall'avvio degli scambi, sul paniere di riferimento di Piazza Affari siano presenti solo due titoli in negativo (Saipem e Tenaris). Molto lunga, invece, la lista delle quotate in rialzo con Leonardo e Nexi che, a metà mattinata, svettano su tutti.

Alle ore 10,30 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,57 per cento a quota 26241 punti. Per restare aggiornato sui movimenti del più imporante indice della borsa di Milano puoi seguire il grafico in basso che riproduce l'andamento del sottostante Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi aggiornata alle ore 10,30 è la seguente:

Leonardo: +2,27 per cento a 7,11 euro

Nexi: +1,56 per cento a 17,93 euro

CNH Industrial: +1,21 per cento a 14,21 euro

Tra i titoli in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Saipem: -0,48 per cento a 1,96 euro

Tenaris: -0,05 per cento a 8,48 euro

Borsa Italiana Oggi 6 settembre 2021: premarket e previsioni apertura

Come sarà l'apertura della borsa di Milano nella prima seduta della settimana? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure a influenzare l'andamento del Ftse Mib saranno le vendite? Nel nostro consueto articolo dedicato all'andamento giornaliero di Borsa Italiana, è possibile trovare spunti significativi per tracciare la propria strategia intraday.

Iniziamo subito col dire che quella di oggi 6 settembre 2021 dovrebbe essere un'apertura di scambi senza grandi variazioni di prezzo. Il Ftse Mib, infatti, si dovrebbe muovere con prudenza anche a causa dell'assenza di market mover significativi. A suggerire un'apertura di contrattazioni poco mossa è sia l'analisi relativa all'andamento dei futures che lo studio del contesto di riferimento. Per quanto riguarda la situazione di fondo, infatti, da Tokyo sono arrivate indicazioni positive (Nikkei avanti dell'1,83 per cento nella prima seduta della settimana) mentre dalla borsa Usa i segnali sono stati meno chiari.

Il mercato azionario americano, infatti, ha chiuso la sessione dello scorso venerdì con gli indici in territorio misto e quindi senza una chiara direzione. In particolare, il Nasdaq ha messo a segno una progressione dello 0,21 per cento salendo a 15.364 punti (nuovo record storico) mentre il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,21 per cento scendendo a 35.369 punti e l'indice Standard & Poor's 500 ha lasciato sul parterre lo 0,03 per cento a 4.535 punti.

Per la cronaca oggi la borsa americana sarà chiusa per festività (negli Stati Uniti si festeggia il Labour Day) e ciò significa che anche nel corso della sedura verrà a mancare per la borsa di Milano e per le altre borse europee un importante elemento catalizzatore quale è l'apertura di Wall Street.

Borsa Italiana Oggi 6 settembre 2021: i titoli più interessanti

Ed eccoci arrivati alla parte del nostro approfondimento giornaliero su Borsa Italiana che i lettori giuidicano più interessante ovvero quella dedicata ai titoli da tenere d'occhio.

Diciamo subito che sul mercato azionario italiano non ci sono ancora molti titoli in movimento. Agosto si è da poco concluso e il ritmo è in fase di ripartenza. Prezzo questo un titolo del Ftse Mib da tenere d'occhio è Italgas. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa che sono apparse su Il Sole 24 Ore, il gruppo italiano con un'offerta da 700 milioni di euro sarebbe oramai ad un passo dalla vittoria della gara per l'aggiudicazione della società greca Depa Infrastructure, la finanziaria che raggruppa tutte le attività della distribuzione del gas in Grecia.

Fuori dal Ftse Mib, un titolo interessante potrebbe essere Cerved. Castor Bidco (veicolo di Ion) ha reso noto di essere pronta ad incrementare il corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA lanciata su Cerved, a 10,5 euro se arriverà a detenere una partecipazione complessiva di oltre il 90 per cento del capitale del gruppo italiano.