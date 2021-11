Borsa Italiana Oggi 12 novembre 2021: avvio da decifrare, i titoli più interessanti

© Shutterstock

La borsa di Milano verso un'apertura senza direzione. Telecom Italia ancora sotto ai riflettori

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana oggi 12 novembre 2021? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure, al contrario, ad imporsi saranno i rossi? Per rispondere a tutte queste domande può essere molto utile leggere questo post dedicato all'andamento della seduta odierna di contrattazioni. Come sempre l'articolo si sviluppa in due parti.

Nella prima spazio alle previsioni sull'apertura mentre nella seconda verranno fatti i nomi di alcuni titoli che, alla luce di notizie price sensitive, potrebbero registrare oscillazioni di prezzo interessanti da sfruttare per fare trading online.

Per quello che riguarda le tendenze in vista dell'apertura, dai futures non sembrano arrivare indicazioni chiare. Ciò significa che la direzione che il Ftse Mib adotterà in avvio di scambi sarà tutta da decidere. Il contesto di riferimento supporta questo quadro di incertezza. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta con il Nikkei avanti dell'1,12 per cento a quota 29609 punti. Molta più incertezza si è invece respirata sugli indici americani. La borsa Usa, infatti, ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso dello 0,44 per cento a 35.921 punti; lo Standard & Poor's 500 in rialzo dello 0,06 per cento a 4.649 punti e il Nasdaq che ha mandato in archivio la giornata avanti dello 0,52 per cento salendo a 15.704 punti.

Borsa Italiana Oggi 12 novembre 2021: titoli più interessanti

Ed eccoci alla seconda parte del nostro post giornaliero, quella dedicata ai titoli che, stando alle indicazioni del pre-market, potrebbero registrare interessanti variazioni di prezzo in avvio di seduta.

In base alle nostre previsioni, sono almeno due le quotate da tenere d'occhio fin dal momento dell'apertura degli scambi. Si tratta di Telecom Italia e di Atlantia. Il colosso delle telecomunicazioni potrebbe essere influenzato dall'esito del CdA che si è tenuto ieri. Il board di TIM ha deciso di rinviare le discussioni sull'assetto societario al momento in cui sarà approvato il nuovo piano strategico 2022-2024. Quest'ultimo dovrebbe ottenere il via libera nella riunione del consiglio di amministrazione di febbraio 2022.

Per quello che riguarda Atlantia, invece, a fare da catalizzatore potrebbe essere la pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi 2021 che è avvenuta questa mattina. Atlantia ha chiuso i primi 3 trimestri del nuovo esercizio con ricavi operativi pari 4,57 miliardi di euro, in rialzo del 17 per cento rispetto ai 3,92 miliardi ottenuti messi a segno nei primi tre trimestri del 2020. Variazione positiva anche per il Margine Operativo Lordo (MOL) che ha raggiunto quota 2,89 miliardi di euro mettendo in evidenza una crescita del 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.

