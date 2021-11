Borsa Italiana Oggi 25 novembre 2021: Telecom Italia chiude in rosso, Ftse Mib piatto

© Shutterstock

Andamento in leggero ribasso per la borsa di Milano nella penultima seduta della settimana. Sull'Euronext Growth Milan è sbarcata TAKE OFF

Tendenza al rialzo per la borsa di Milano nella prima parte della sessione di oggi 25 novembre 2021. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni tingendosi di verde e salendo fino ai 27200 punti. Dopo metà seduta il trend positivo è diminuito di intensità e il Ftse Mib è tornato più vicino ai 27100 punti attestandosi praticamente sulla parità.

A provare a fare da traino al paniere di riferimento di Piazza Affari sono stati titoli come Amplifon e Enel. Tra le quotate in ribasso, invece, i rossi maggiori hanno interessato Telecom Italia e Pirelli. Il titolo dell'ex monopolista, in particolare, ha evidenziato un calo di oltre il 2 per cento frutto delle prese di profitto dopo il rally di ieri.

Alle ore 17,30 la situazione presente sul Ftse Mib era la seguente: flessione frazionale dello 0,04 per cento a quota 27098 punti.

Per seguire in tempo reale l'andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari si può usare il grafico in basso che riproduce la perfomance del derivato Italy40.

La lista delle quotate più in luce nella seduta di oggi è la seguente:

Campari: +2,51 per cento a 13,29 euro

Enel: +1,48 per cento a 7,14 euro

Amplifon: +1,31 per cento a 43,3 euro

Tra i titoli più in difficoltà ci sono:

Telecom Italia: -2,66 per cento a 0,48 euro

Pirelli: -1,81 per cento a 5,74 euro

Inwit: -1,7 per cento a 10,38 euro

Borsa Italiana oggi 25 novembre 2021: previsioni apertura

La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta odierna di Piazza Affari senza significative variazioni di prezzo. E' questa la previsione per oggi 25 novembre 2021 che si può dedurre analizzando l'andamento dei futures sull'indice di riferimento. L'ipotesi di avvio contratto è sostenuta anche dalla performance di Wall Street e di Tokyo (i due mercati di riferimento quotidiano per l'azionariato europeo).

Iniziamo la nostra analisi dalla piazza nipponica. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la giornata con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,67 per cento a 29.499 punti. Molta più incertezza si è invece respirata a New York dove l'indice Dow Jones ha registrato una flessione minima dello 0,03 per cento a quota 35.804 punti, l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,23 per cento a 4.701 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,44 per cento salendo fino a 15.845 punti.

A proposito della borsa americana, ricordiamo che oggi Wall Street resterà chiusa per festività. Negli Stati Uniti è infatti il Thanksgiving Day.

Borsa Italiana Oggi 25 novembre 2021: su quali azioni investire?

Quali sono le quotate a cui rivolgere l'attenzione in vista dell'apertura della borsa di Milano? I titoli interessanti sono due: Telecom Italia e Generali Assicurazioni.

L'ex monopolista è il protagonista indiscusso del Ftse Mib dallo scorso lunedì. La notizia del lancio di un'OPA amichevole da parte del fondo americano KKR ha messo le ali al titolo. Anche ieri Telecom Italia ha chiuso la seduta di borsa con una forte progressione in avanti. I prezzi si sono avvicinati ulteriormente al corrispettivo offerto dal fondo Usa che è pari a 0,505 euro. E' altamente probabile che anche nella giornata odierna eventuali notizie e indiscrezioni possano condizionare la performance del titolo TIM.

Il secondo titolo da tenere d'occhio è Generali Assicurazioni. Il colosso assicurativo friulano ha reso noto di aver avviato trattative esclusive finalizzate all'acquisizione di La Médicale, società assicurativa di Crédit Agricole Assurances che rivolge i propri servizi agli operatori sanitari.

Ultima annotazione del post è rivolta a una nuova quotazione. Oggi, infatti, è il giorno di sbarco di TAKE OFF sull'Euronext Growth Milan. Benvenuta alla nuova quotata!