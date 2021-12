Borsa Italiana Oggi 6 dicembre 2021: rating Italia promosso, avvio sarà verde?

© Shutterstock

La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta in rialzo dopo la decisione dell'agenzia internazionale Fitch di promuovere il rating dell'Italia a BBB

Borsa Italiana oggi 6 dicembre 2021 viaggia verso un'apertura di contrattazioni tinta di verde. E' questa la previsione che si può dedurre analizzando l'andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto di quello che è il contesto di riferimento prevalente.

Oltre a queste due solite variabili, però, ad impattare positivamente sull'andamento di Piazza Affari nella prima sessione della settimana potrebbe essere anche un motivo prettamente domestico. L'agenzia di valutazione internazionale Fitch ha infatti alzato il rating sovrano della Repubblicato Italiana dal precedente BBB- a BBB. Per l'Italia si tratta di un importante riconoscimento visto e considerato che, almeno fino a pochi anni fa, il rating sovrano italiano era constantemente sottopressione.

Nella loro nota gli esperti dell'agenzia hanno fatto riferimento alla forte crescita dell'economia italiana nel secondo e terzo trimestre. Per il prossimo, Fitch prevede un aumento del 4,3 per cento per il Pil italiano. L'outlook sul rating dell'Italia per i prossimi trimestri resta stabile.

Ma torniamo al contesto di riferimento generale che, oggettivamente, non è dei migliori. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la prima seduta della settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,36 per cento a quota 27.927 punti (nel corso della giornata il principale indice nipponico ha raggiunto un minimo intraday a quota 27.694 punti).

Prevalenza dei segni negativi anche a Wall Street. La borsa Usa ha chiuso l'ultima seduta della scorsa settimana con il Dows Jones in ribasso dello 0,17 per cento a 34.580 punti; l'S&P 500 in flessione dello 0,84 per cento a 4.538 punti e il Nasdaq in calo dell'1,92 per cento a 15.085 punti. Ad impattare negativamente sul mercato azionario nipponico sono stati i dati sull'occupazione Usa nel mese di novembre 2021.

Borsa Italiana Oggi 6 dicembre 2021: azioni da tenere d'occhio

Quali sono le quotate che oggi 6 dicembre 2021 potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti? Come siamo soliti ripetere sempre, conoscere l'identità dei titoli potenzialmente più caldio già prima dell'avvio degli scambi, significa avere la possibilità di posizionarsi per tempo.

Tra i titoli da tenere d'occhio oggi ci sono Enel e Maire Tecnimont. Il colosso del settore elettrico potrebbe essere condizionato dalla notizia del perfezionamento della cessione dell’intera partecipazione detenuta in Open Fiber (pari al 50 per cento del capitale) in favore della cordata composta da Macquarie Asset Management e CDP Equity. Grazie all'operazione Enel ha incassato 2,73 miliardi di euro generando la rilevazione di una plusvalenza pari a circa 1,76 miliardi di euro. Il perfezionamento della cessione avrà un effetto sull'indebitamento netto consolidato di Enel pari a circa 2,42 miliardi di euro.

Per quello che invece riguarda Maire Tecnimont a fare da driver potrebbe essere la notizia della sottoscrizione di con la società Abu Dhabi Polymers Company (Borouge) di tre contratti su base EPC relativi alla quarta fase di espansione (Borouge 4) del complesso di poliolefine di Ruwais.