Borsa Italiana oggi 10 dicembre 2021: cosa farà Unicredit? Titoli oil sotto esame

Previsto un avvio in ribasso per la borsa di Milano nell'ultima di Ottava. Oggi è l'ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all'aumento di capitale Juventus

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana nella seduta di oggi 10 dicembre 2021? Quali saranno le quotate che registreranno le variazioni di prezzo più significative? Per rispondere a queste due domande non devi far altro che proseguire con la lettura di questo paragrafo.

E veniamo ora alle stime sull'avvio. Stando alle indicazioni dei futures sul Ftse Mib, oggi ci dovrebbe essere una prevalenza di segni negativi in avvio di contrattazioni. Ad impattare negativamente sull'andamento dei contratti sono i deboli dati di chiusura della borsa di Tokyo e di quella di Wall Street. Nel dettaglio la piazza nipponica ha mandato in archivio l'ultima seduta della settimana con un ribasso dell'1 per cento a quota 28.438 punti, leggermente sopra al minimo di giornata toccato a 28.393 punti. Predominio di segni negativi anche a Wall Street. La sessione di ieri della borsa Usa si è infatti chiusa con l'indice Dow Jones fermo a 35.755 punti, l'S&P 500 in flessione dello 0,72 per cento a 4.667 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,71 per cento attestandosi a 15.517 punti.

Borsa Italiana oggi 10 novembre 2021: titoli da tenere d'occhio

Rispondiamo adesso alla seconda domanda, quella relativa alle quotata che sono da tenere d'occhio nella sessione di oggi in quanto possibili protagoniste di variazioni di prezzo interessanti.

Nella lista dei titoli più caldi, Unicredit merita un posto di rilievo. La big del settore bancario ha messo a segno ieri una progressione di oltre il 10 per cento. Ad infiammare gli investitori è stata la pubblicazione del piano industriale al 2024. Dopo un rally di simile portato, la domanda che tutti si pongono è se il trend rialzista è destinato a proseguire oppure se sono pronte a scattare le prese di profitto.

Oltre a Unicredit sono da tenere d'occhio anche le quotate del settore petrolifero. In scia alla flessione del prezzo del petrolio (il contratto con scadenza gennaio 2022 è sceso sotto quota 71 dollari sulla borsa di Wall Street), Eni, Saipem e Tenaris potrebbero registrare una certa volatilità.

Ultima annotazione della giornata è per Juventus. La società bianconera è impegnata con un aumento di capitale da 400 milioni di euro. Oggi è una giornata importante perchè sarà l'ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi alla ricapitalizzazione.