Borsa Italiana Oggi 13 dicembre 2021: apertura in rialzo? Attenzione a questi due titoli

Previsioni rialziste in vista dell'apertura degli scambi nella prima di Ottava. Unicredit sempre tra le protagoniste?

La borsa di Milano potrebbe aprire la seduta di oggi 13 dicembre 2021 con un leggero segno positivo. E' questa la previsione che si deduce dall'analisi dei futures sul Ftse Mib. A sostengno di questa ipotesi ci sono anche i risultati messi a segni dalla borsa di Tokyo nella seduta di oggi e dalla borsa di Wall Street nella sessione dello scorso venerdì. I due mercati sono un tradizionale punto di riferimento per la borsa di Milano e, più in generale, per tutte le borse europee.

Ma vediamo più nel dettaglio. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la sessione di oggi 13 dicembre 2021 con il Nikkei avanti dello 0,71 per cento a quota 28.640 punti. Prevalenza di segni positivi anche sulla borsa americana che ga chiuso la sessione di venerdì con l'indice Dow Jones in progressione dello 0,6 per cento a 35.971 punti, l'S&P 500 in rialzo dello 0,95 per cento a 4.712 punti el Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,73 per censo salendo fino a 15.631 punti. Interessante evidenziare che la borsa Usa ha chiuso la seduta di venerdì in verde nonostante il dato sull'inflazione di novembre (valori ai massimi degli ultimi 30 anni).

Borsa Italiana Oggi 13 dicembre 2021: titoli da tenere d'occhio

Quali sono le quotate da tenere in debita considerazione nella sessione di oggi? Come siamo soliti ripetere, sapere quali sono i titoli potenzialmente interessanti già prima dell'apertura delle contrattazioni, significa avere tutto il tempo necessario per definire un'opportuna strategia operativa.

I nomi che oggi facciamo sono due: Unicredit e Generali Assicurazioni. La banca di Piazza Gae Aulenti rientra a pieno titolo nella lista dei titoli da monitorare nella sessione di oggi. La quotata ha infatti chiuso la scorsa settimana con una forte progressione in avanti in scia alla presentazione del nuovo piano strategico al 2024. La domanda che tutti gli investitori si pongono oggi è quindi scontata: il trend rialzista di Unicredit è destinato a proseguire oppure è più plausibile la presenza di prese di profitto (che, ad ogni modo, sarebbe del tutto fisiologica).

Per quello che riguarda invece Generali Assicurazioni a fare da catalizzatore potrebbe essere la decisione dell'agenzia internazionale Fitch di alzare il rating sulla solidità finanziaria della compagnia triestina. In scia all'aggiornamento operato sul rating sovrano della Repubblica Italiana, la raccomdazione di Fitch sull'Italia è stata promesso da A- ad A. Gli analisti hanno inoltre espresso un outlook positivo sulle prospettive del rating di Fitch per i prossimi trimestri.