Borsa Italiana Oggi 30 dicembre 2021: ultima d'anno interlocutoria? Spunti per Enel e Pop. di Sondrio

Ultima seduta dell'anno per la borsa di Milano: come sarà l'apertura? La Popolare di Sondrio si trasforma in Spa

Oggi 30 dicembre 2021 sarà l'ultima seduta dell'anno per la borsa di Milano. Come da calendario, infatti, domani Piazza Affari resterà chiusa per festività. Basta questo per evidenziare il grande interesse degli investitori per quello che sarà l'andamento della giornata. Come sempre, il nostro post giornaliero si articola in due parti. Nella prima esemineremo le tendenze dei futures e le premesse del contesto di riferimento (Borsa di Tokyo e Wall Street). Nella seconda, invce, spazio ai titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo anche di una certa rilevanza.

Iniziamo con il primo punto. Ieri la borsa di Milano ha mandato in archivio la giornata con un ribasso frazionale. Stando all'andamento dei futures, è altamente probabile che anche nella seduta di oggi a dominare possa essere un clima interlocutorio. Questa ipotesi è supportato da quelle che sono le premesse di riferimento. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di oggi con il Nikkei in calo dello 0,4 per cento a quota 28791 punti. Variazioni molto contenute anche a New York con il Dow Jones che ha registrato una progressione dello 0,25 per cento a quota 36.489 punti, lo Standard & Poor's 500 in rialzo di un contenuto +0,14 per cento a 4.793 punti e il Nasdaq che ha invece perso lo 0,1 per cento scendendo a quota 15.766 punti.

Borsa Italiana oggi 30 dicembre 2021: titoli più interessanti

E passiamo adesso alla seconda parte del post ossia all'analisi dei titoli che potrebbero evidenziare i movimenti di prezzo più interessanti. Essendo arrivati alla fine dell'anno è ovvio che non ci siano tante quotate esposte a notizie price sensitive. Qualche spunto specifico, però, può essere sempre trovato. Ad esempio Enel ha pubblicato ieri il calendario degli eventi societari che contiene anche indicazioni sullo stacco dei dividendi.

Il colosso del settore elettrico ha anche reso noto che per novembre 2022 è stato già programmato un incontro con la comunità finanziaria avente ad oggetto la presentazione dell’aggiornamento delle strategie aziendali del gruppo.

Fuori dal Ftse Mib, una seconda quotate che oggi si potrebbe mettere in luce è la Banca Popolare di Sondrio. Ieri c'è stato il via libera dei soci, riuniti in assemblea straordinaria, alla trasformazione dell'istituto bancario da società cooperativa per azioni in società per azioni. Alla luce della trasformazione è stato adottato il nuovo statuto sociale.