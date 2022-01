Borsa Italiana Oggi 10 gennaio 2022: avvio in leggero rialzo? Attenzione a Banca Carige

© iStockPhoto

Previsioni moderatamente positive in vista dell'avvio degli scambi nella prima di Ottava. Oggi la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività

Previsioni moderatamente positive in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari. Il Ftse Mib, infatti, dovrebbe aprire la prima di Ottava con un leggero incremento alla luce dell'andamento leggermente positivo dei futures. Il contesto di riferimento per la sessione di oggi 10 gennaio 2022 è debole. La borsa di Tokyo, infatti, è rimasta chiusa per festività mentre quella di Wall Street ha chiuso la sessione dello scorso venerdì con una prevalenza dei segni negativi. Nel dettaglio a New York il Dow Jones ha registrato una flessione frazionale dello 0,01 per cento a quota 36.232 punti, l'S&P 500 ha rimediato un calo dello 0,41 per cento scedendo a quota 4.677 punti e il Nasdaq ha mandato in archivio le contrattazioni con un calo dello 0,96 per cento a quota 14.936 punti.

Borsa Italiana oggi 10 gennaio 2022: titoli più interessanti

Come siamo soliti ripetere sempre, conoscere già prima dell'apertura degli scambi quali sono i titoli interessanti, significa avere il tempo necessario per posizionarsi in modo corretto.

Una quotata che oggi 10 gennaio 2022 è assolutamente da tenere d'occhio è Banca Carige. Secondo alcune indiscrezioni di stampa pubblicate dall'edizione di domenica del Sole 24 Ore, BPER Banca potrebbe decidere di rivedere le caratteristiche dell’offerta a uo tempo formulata per rilevare il controllo dell'istituto ligure. Più nel dettaglio è possibile, almeno secondo il quotidiano di Confindustria, che BPER Banca possa chiedere al FITD (Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, attuale azionista di controllo di Banca Carige), che venga varata una ricapitalizzazione nel range tra i 600-700 milioni di euro. BPER Banca poterebbe anche incrementare il prezzo dell'OPA che, nella prima formulazione dell'offerta, era fissato a 0,8 euro.

Il fatto che BPER Banca possa rivedere la sua offerta per Banca Carige, potrebbe produrre degli effetti non solo sulla quotata ligure ma anche sul titolo emiliano.

