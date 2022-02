Borsa Italiana Oggi 3 febbraio 2022: calma in attesa della BCE. Rimbalzino per Saipem

© Shutterstock

Andamento interlocutorio della borsa di Milano in vista delle decisioni BCE su tassi e politica monetaria. Tra le quotate da tenere d'occhio c'è MPS

Come da previsioni del pre-market, la borsa di Milano ha aperto la sessione di oggi 3 febbraio 2022 con il Ftse Mib in leggero ribasso. La flessione era ampiamente attesa alla luce della fisiologica incertezza in vista dell'esito del summit BCE in programma oggi. Il board dell'EuroTower sarà chiamato a definire le sue scelte di politica monetaria. Molte attese dagli investitori sono eventuali indicazioni sul possibile rialzo dei tassi di riferimento visto che la BCE, a partire dalla Lagarde, su questo punto non hanno mai dato indicazioni a differenza della Federal Reserve.

In questo contesto, il paniere di riferimento di Piazza Affari registra dopo circa mezzora dall'avvio della seduta, una flessione in area 27300 punti. Tra i titoli che mostrano più incertezza ci sono Interpump e Nexi con la prima che spicca per via di un rosso di circa il 2 per cento. Tra le quotate che invece si muovono in rialzo in attesa del board BCE ci sono Tenaris e Poste Italiane. A dimostrazione della profonda incertezza che caratterizza gli indici, il fatto che nessuno dei due titoli arriva a guadagnare l'1 per cento. Annotazione obbligatoria per Saipem che, nelle prime fasi della seduta, sembra provare a rimbalzare anche, se come del resto giò avvenuto ieri, quello in atto è solo un tentativo molto limitato di recuperare il terreno perso. La difficoltà del titolo di riuscire a risalire dimostra la fase di grave crisi attraversata dalla quotata.

Ma vediamo un poà di numeri. Alle ore 09,30, il Ftse Mib evidenzia una flessione dello 0,23 per cento a quota 27308 punti. Il grafico in basso rispecchia l'andamento del derivato Italy 40 e può essere usato per impostrare strategie operative intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Tenaris: +0,88 per cento a 11,44 euro

Poste Italiane: +0,46 per cento a 11,98 euro

Inwit: +0,36 per cento a 9,59 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Interpump Group: -1,97 per cento a 54,65 euro

Nexi: -1,36 per cento a 13,38 euro

Prysmian

Borsa Italiana oggi 3 febbraio 2022: previsioni apertura

Previsioni fredde in vista dell'apertura delle contrattazioni aRic Piazza Affari. Complice il clima di attesa per l'esito della riunione BCE in programma oggi, non sono da attendersi grandi variazioni di prezzo sull'azionariato italiano. La borsa potrebbe quindi aprire la seduta in modo contratto e restare tiepida almeno fino a metà giornata.

A sostenere questa view non sono solo le indicazioni che arrivano dai futures ma anche le performance dei tradizionali mercati di riferimento ossia Tokyo e New York. La borsa del Giappone ha infatti chiuso la penultima sessione della settimana con il Nikkei in ribasso dell'1,06 per cento a 27.241 punti. Prevalenza di acquisti, invece, sui listini americani che ieri hanno così archiviato la giornata: Dow Jones in rialzo dello 0,63 per cento a 35.629 punti; S&P 500 avanti dello 0,94 per cento a 4.589 punti e Nasdaq a 0,5 per cento a 14.418 punti.

Borsa Italiana oggi 3 febbraio 2022: titoli da tenere d'occhio

Vero è che oggi l'attenzione degli investitori sarà tutta rivolta all'esito del board BCE, tuttavia non mancheranno le quotate interessanti.

Tra i titoli da tenere d'occhio ci sarà certamente Saipem. La quotata del settore engineering sta attraversando una fase di grave crisi a causa del recente profit warning. Considerando che anche ieri il titolo è andato in rosso, gli investitori si chiedono se oggi sarà possibile o no un rimbalzo dei valori.

Fuori dal Ftse Mib, invece, un titolo che potrebbe registrare movimenti di prezzo interessanti è Monte dei Paschi. La quotata senese ha reso noto che nel prossimo consiglio di amministrazione, in agenda per il prossimo 7 febbraio 2022, è stata inserita tra i punti all'ordine del giorno anche una verifica di corporate governance in merito alla figura dell’amministratore delegato e direttore generale Guido Bastianini.