Borsa Italiana Oggi 16 Febbraio 2022: Ftse Mib verde, Banco BPM e Unicredit sul fondo

Il Ftse Mib si muove in leggero rialzo nella seduta di metà settimana. Prysmian e Tenaris in cattedra

Le nostre stime sull'andamento di Piazza Affari nella seduta di metà settimana sono state rispettate. Il Ftse Mib ha infatti avviato la seduta con un leggero ribasso che poi ha trovato conferma nelle fasi successive. L'eco del recupero messo a segno ieri dall'indice di riferimento (dopo il pesante ribasso di lunedì) si sta quindi sentendo anche oggi.

A spingere in alto il Ftse Mib sono titoli come ad esempio Prysmian e Tenaris. I segni rossi non mancano con Banco BPM e Unicredit che sono scivolate sul fondo del paniere di riferimento.

Vediamo un pò di numeri: alle ore 10,00 il Ftse Mib registra una progressione dello 0,27 per cento a quota 27037 punti. Per restare aggiornato sui movimenti dell'azionariato italiano si può usare il grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato indice Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Prysmian: +2,54 per cento a 26,04 euro

Tenaris: +1,94 per cento a 11,81 euro

Interpump: +1,68 per cento a 49,54 euro

Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Banco BPM: -1,9 per cento a 3,56 euro

Unicredit: -1,04 per cento a 15,18 euro

Ferrari: -0,95 per cento a 196,7 euro

Borsa Italiana Oggi 16 febbraio 2022: previsioni apertura

Andamento improntato al rialzo: è questa la previsione in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 16 febbraio 2022. I futures sul Ftse Mib sono infatti intonati positivamente segno tangibile che il recupero avviato già ieri potrebbe proseguire anche nella sessione di oggi. Il contesto di riferimento sembra supportare questa ipotesi improntata all'ottimismo. Sia la borsa di Tokyo oggi che quella di Wall Street nella sessione di ieri, hanno registrato rialzi più o meno significativi.

Per aiutare i nostri lettori a capire come posizonarsi sul Ftse Mib in vista dell'apertura delle contrattazioni, riportiamo quindi i dati dei due importanti mercati azionari. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la sessione di metà settimana con il Nikkei in rialzo del 2,22 per cento a quota 27.460 punti. Il paniere di riferimento della borsa nipponica si è posizionato appena sotto al massimo intraday che è stato raggiunto a quota 27.486 punti.

Tantissimi segni verdi anche sui listini Usa con il Dow Jones che ha chiuso la sessione di ieri in rialzo dell'1,22 per cento a 34.989 punti, l'S&P 500 in progressione dell'1,58 per cento a 4.471 punti e il Nasdaq che, facendo meglio di tutti, ha chiuso la seduta avanti del 2,53 per cento salendo fino a quota 14.140 punti.

Borsa Italiana oggi 16 febbraio 2022: titoli da tenere d'occhio

Dopo aver messo nero su bianco quelle che sono le previsioni in vista dell'apertura degli scambi a Piazza Affari, vediamo adesso quali sono le quotate che, dal nostro punto di vista, sarebbe il caso di tenere d'occhio.

Per quello che riguarda il Ftse Mib, movimenti di prezzo interessanti potrebbero caratterizzare le azioni Unicredit. La banca guidata da Orcel ha reso noto di aver approvato il bilancio del 2021 proponendo la distribuzione di un dividendo 2022 (relativo all'esercizio 2021) pari a 0,5352 euro per azione. Unicredit ha contestualmente precisato che il calcolo dell'ammontare della cedola per azione è stato effettuato al 14 febbraio 2022. Per questo motivo non è da escludere che l'importo possa subire modifiche considerando l’esecuzione, attualmente in corso , Secondo programma di riacquisto di azioni proprie 2021.

Fuori dal Ftse Mib, invece, un titolo da tenere d'occhio è Monte dei Paschi di Siena. Commentando le recenti indiscrezioni di stampa in merito ad un possibile aumento di capitale per un importo pari a 3,5 miliardi di euro, la quotata toscana ha puntualizzato che si tratta di notizie che sono del tutto prive di fondamento.

Vedremo se il mercato oggi crederà alle puntualizzazioni ufficiali oppure alle indiscrezioni di stampa. In ogni caso, attenzioni ai movimenti di MPS in borsa.