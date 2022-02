Borsa Italiana Oggi 23 febbraio 2022: partenza in rialzo, vola Stellantis

© Shutterstock

Andamento in rialzo per la borsa di Milano nella seduta di metà settimana. Vendite su CNH Industrial e Telecom Italia

Previsioni completamente rispettate su Borsa Italiana Oggi 23 febbraio 2022. Come da attese del pre-market, infatti, il Ftse Mib si è subito portato sul verde in avvio di scambi. La progressione maturata in poco tempo è apparsa subito solida tanto da permettere al paniere di riferimento di Piazza Affari di agganciare quota 26300 punti.

A spingere in avanti il Ftse Mib sono alcuni titoli che registrano performance molto convincenti come ad esempio Stellantis (abile a sfruttare il driver conti 2021) e Inwit (che invece sta beneficiando delle indiscrezioni sulla possibile volontà di TIM di vendere la sua quotata).

Nonostante la netta prevalenza dei segni verdi, comunque, non mancano le quotate che invece sembrano essere più in difficoltà. Un esempio è CNH Industrial che, fin dall'apertura degli scambi, è collocata sul fondo del paniere di riferimento.

Vediamo adesso un pò di numeri. Alle ore 09,45, il Ftse Mib registra un rialzo dello 0,97 per cento a quota 26294 punti. Il grafico in basso riproduce l'andamento del derivato Italy 40 e può essere utilizzato come ausilio nell'impostazione di strategie trading intraday.

L'elenco delle quotate migliori della sessione di oggi è il seguente:

Stellantis: +4,58 per cento a 17,09 euro

Inwit: +2,27 per cento a 9,20 euro

FinecoBank: +2,06 per cento a 15,87 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

CNH Industrial: -3,84 per cento a 13 euro

Telecom Italia: -1,25 per cento a 0,39 euro

Iveco Group: -0,87 per cento a 7,98 euro

Borsa Italiana Oggi 23 febbraio 2022: pre market

Come sarà l'apertura di contrattazioni nella seduta di borsa di metà settimana? Ci sarà un ribasso in scia alle forti tensioni tra Usa e Russia sull'Ucraina, oppure a prevalere sarà la fiducia? Per dare una risposta a queste domande è necessario andare ad analizzare l'andamento dei futures sul Ftse Mib e le performance dei mercati di riferimento ossia borsa di Tokyo e Wall Street.

Per quello che riguarda l'impostazione generale dei contratti derivati, a prevalere sembra essere l'ottimismo. I futures sul Ftse Mib tendono infatti al rialzo e questo è il primo concreto segnale circa la possibilità che la borsa di Milano possa aprire gli scambi in rialzo. Intendiamoci: sullo sfondo resta sempre la tensione tra Usa e Russia e il rischio di uno scontro armato tra Kiev e Mosca ma è possibile che a prevalere oggi possa essere un approccio più razionale e costruttivo.

Capitolo borse di riferimento. Il mercato azionario nipponico oggi è rimasto chiuso per festività. Il solo punto di riferimento, quindi, resta Wall Street. La borsa amercana ha mandato in archivio la sessione di ieri con tutti gli indici in ribasso a causa proprio della crisi geopolitica. Più nel dettaglio l'indice Dow Jones ha rimediato un calo dell'1,42 per cento scivolando a 33.597 punti; l'S&P 500 ha registrato una flessione dell'1,01 per cento scendendo a 4.305 punti e il Nasdaq ha perso l'1,23 per cento attestandosi a quota 13.382 punti.

Borsa Italiana Oggi 23 febbraio 2022: le azioni più interessanti

Vediamo adesso quali sono le quotate su cui concentrare l'attenzione in vista dell'apertura degli scambi. I titoli interessanti sono due: Stellantis e CNH Industrial.

La prima potrebbe essere condizionata dalla pubblicazione dei conti dell'esercizio 2021. Il periodo si è chiuso con una forte progressione sia dei ricavi che della redditività. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio 2021, Stellantis ha anche fornito delle indicazioni su target dell'esercizio in corso.

CNH Industrial, invece, ha pubblicato il piano strategico industriale al 2024. Obiettivo del management è una crescita dei ricavi netti delle attività industriali fino ad un taget di 20-22 miliardi di dollari entro il 2024. Il tasso medio annuale di rialzo dovrebbe invece essere del 6 per cento circa. In relazione alla politica di remunerazione degli azionisti nel triennio 2022/2024, CNH Industrial punta ad attuare una politica dei dividendi che sia coerente. La società ha anche confermato la possibilità di esercitare eventuali riacquisti di azioni proprie (piano di buy-back).