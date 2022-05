Borsa Italiana Oggi 6 maggio 2022: leggero rosso nella mattinata, Leonardo la migliore

© Shutterstock

Lieve segno negativo per il Ftse Mib nell'ultima seduta della settimana ma poteva anche andare molto peggio a causa del tracollo di Wall Street

E' il segno rosso a colorare la mattinata di Piazza Affari ma, rispetto a quelle che erano le premesse (crollo della borsa di Wall Street in scia al ritorno delle ipotesi su intervento aggressivo della FED sul fronte dei tassi) poteva andare decisamente peggio. In fin dei conti, infatti, il Ftse Mib oggi 6 maggio 2022 è sceso fino a poco sopra i 23500 punti, non distante dai 23688 dell'apertura. Insomma, considerando la situazione in atto a livello globale, a Piazza Affari e alle borse europee poteva andare molto peggio.

E invece mentre ieri a Wall Street tantissimi titoli sono andati a picco, sul Ftse Mib sono molte le quotate che registrano rialzi anche forti. Un esempio è Leonardo che, grazie agli ottimi conti del primo trimestre 2022, è saldamente in vetta al Ftse Mib fin dal primo minuto di scambi. Ovviamente molto numerosi sono i rossi con Amplifon e Campari che a metà mattinata sono le quotate più vendute.

Ad ogni modo alle ore 10,30 il Ftse Mib segna un ribasso dello 0,12 per cento a quota 23732 punti. Per fare trading intraday sul paniere di riferimento puoi usare il grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato Italy 40.

Borsa Italiana oggi 6 maggio 2022: previsioni apertura

Inutile farsi illusioni: la borsa di Milano oggi 6 maggio 2022 non può non risentire del pesante ribasso che ha caratterizzato la sessione di ieri di Wall Street. Questa previsione trova conferma dall'andamento dei futures sul Ftse Mib che sono orientati in negativo. Del resto anche il mercato asiatico (ma non il Nikkei 225 nipponico) è affondato in scia al giovedì nero della borsa Usa ed è quindi altamente improbabile che il mercato europee (Piazza Affari compresa) possano muoversi in una direzione diversa rispetto al rosso.

Ma vediamo di capire perchè la borsa di Wall Street ieri ha registrato una seduta così drammatica. Partiamo dai dati di chiusura che, come spesso accade, sono più chiari di tanti discorsi. Il Dow Jones ma mandato in archivio la sessione con un ribasso del 3,12 per cento sotto i 33mila punti; l'S&P 500 ha invece perso il 3,56 per cento scivolando a quota 4146 punti mentre il Nasdaq, facendo ancora una volta peggio di tutti gli altri indici, ha chiuso con un crollo monstre del 5 per cento precipitando fino a quota 12317 punti.

Il bagno di sangue che ha caratterizzato la seduta di ieri della borsa di Wall Street è da imputare al ritorno del pessimismo sull'andamento dell'inflazione e quindi al ritorno delle indiscrezioni che vedono la FED inevitabilmente costretta ad attuare una politica monetaria aggressiva ricorrendo ad ulteriori rialzi dei tassi di riferimento. Se questi sprettri sono tornati in primo piano appena un giorno dopo la riunione del FOMC della Federal Reserve è stato perchè il dato sul costo del lavoro Usa nel primo trimestre 2022 è stato decisamente peggiore rispetto a quelle che erano le stime.

Mentre gli analisti si attendevano un rialzo del 9,9 per cento, il costo del lavoro ha invece registrato una progressione monstre dell'11,6 per cento. A peggiorare ulteriormente il quadro, il fatto che, sempre con riferimento al primo trimestre 2022, la produttività degli Stati Uniti ha registrato il calo più drammativo dal lontanissimo 1947 scedendo del 7,5 per cento, decisamente oltre il -5,4 per cento che invece era atteso dagli analisti.

Come detto in precedenza, il giovedì nero della borsa Usa ha innescato il crollo di numerosi mercati asiatici ma non del Nikkei nipponico che anzi ha chiuso l'ultima sessione della settimana con un rialzo dello 0,7 per cento a quota 27003 punti grazie alla forte debolezza dello Yen che ha appunto compensato lo scivolone dell'azionario Usa.

Borsa Italiana Oggi 6 maggio 2022: titoli da tenere d'occhio

Abbiamo chiarito i motivi per cui oggi la borsa di Milano (ma il discorso riguarda tutte le borse europee) è destimata ad aprire la seduta in rosso. Ma quali sono le azioni da tenere d'occhio?

Come già avvenuto nei giorni scorsi, a tenere banco è la pubblicazione delle trimestrali. Ieri sera, dopo la chiusura delle contrattazioni, hanno pubblicato i rispettivi conti del primo trimestre quotate del calibro di Leonardo e Banco BPM. Il programma di oggi prevede, tra gli altri appuntamenti, la diffusione della trimestrale di Intesa Sanpaolo.

Oltre alle quotate alle prese con i risultati al 31 marzo 2022, è da tenere d'occhio anche Atlantia che ha formalizzato la vendita di Autostrade per l'Italia.

