Borsa Italiana Oggi 11 ottobre 2022: Ftse Mib negativo. Hera e STM le peggiori

Nessuna sorpresa dalla borsa di Milano nella seduta di oggi 11 ottobre 2022. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un secco rosso che si è poi consolidato nel corso delle fasi successive. Al termine di una seduta sempre rossa, il paniere di riferimento di Piazza Affari era attestato sotto quota 20800 punti. Il listino è apparso zavorrato dalle vendite molto consistenti che hanno interessato il settore bancario anche se, a fare peggio, sono state Hera e STM.

La prevalenza dei rossi è stata palese ma i segni verdi, comunque, non sono mancati. Ad occupare la vetta del paniere di riferimento di Piazza Affari sono state Prysmian e Campari.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il rialzo di Monte dei Paschi (+3,4 per cento per la quotata senese). Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, oggi si dovrebbe riunire un consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena con all’ordine del giorno l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Attese quindi novità.

Borsa Italiana Oggi 11 ottobre 2022: pre market

Cosa attendersi dall’apertura di Borsa Italiana oggi 11 ottobre 2022? A prevalere saranno gli acquisti oppure le vendite? Come noto, il sentiment che ha condizionato Piazza Affari e, più in generale, tutti i mercati azionari negli ultimi giorni non è affatto positivo. La pubblicazione dei dati Usa sul mercato del lavoro ha riportato in primo piano i timori circa la possibilità che la FED possa attuare una rigorosa politica monetaria ancora per molto tempo.

Ciò premesso, anche per la seduta di oggi il quadro che si prospetta a Piazza Affari non è dei migliori. Da un lato abbiamo i futures sul Ftse Mib che sono orientati al ribasso (e ciò significa buono probabilità che alle ore 9 Piazza Affari possa essere tinta di verde) e dall’altro abbiamo le performance molto opache che sono state messe a segno da Tokyo (sessione di oggi) e Wall Street (seduta di ieri).

Vediamo più nel dettaglio come è andata sui mercati esteri. La borsa di Tokyo era reduce dalla chiusura per festività di ieri e oggi è tornata agli scambi chiudendo con il Nikkei in calo del 2,64 per cento a quota 26401 punti. A New York, invece, l’indice Dow Jones ha chiuso la prima sessione della settimana con un ribasso dello 0,32 per cento a 29.203 punti, l’S&P 500 ha fatto i conti con un ribasso dello 0,75 per cento a 3.612 punti e il Nasdaq, ancora una volta, ha messo a segno la performance peggiore rimediando una flessione dell’1,04 per cento a 10.542 punti.

Questi numeri testimoniano una sola cosa: la tensione sul mercato azionario globale continua ad essere alta. Domanda: si può comunque investire in borsa in situazioni simili? La risposta è affermativa anche perchè scegliendo i CFD per negoziare, è anche possibile speculare al ribasso (short trading). Un broker che permette di fare CFD trading sugli indici di borsa è eToro. Scegliendo questo fornitore è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per imparare a fare trading CFD senza il rischio di rimetterci soldi veri.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro e avere 100mila euro virtuali per fare pratica>>>

Borsa Italiana Oggi 11 ottobre 2022: titoli da seguire

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi di Piazza Affari? Per quello che riguarda il Ftse Mib, spunti potrebbero esserci sulle due big del settore bancario: Unicredit e Intesa Sanpaolo. Piazza Gae Aulenti ha reso noto di aver comprato 11,09 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 10,7004 euro per azione, nelle sedute di borsa comprese tra il 3 e il 7 ottobre. A seguito di questa operazione, nell’ambito della seconda tranche del programma di buy-back 2021, l’istituto guidato da Orcel ha acquistato un totale di 37.133.421 azioni, pari all’1,84 per cento del capitale, per un controvalore complessivo di 394,78 milioni di euro.

Anche Intesa Sanpaolo potrebbe essere sotto ai riflettori e addirittura per lo stesso motivo di Unicredit. La banca guidata da Messina ha reso noto di aver comprato 70,14 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 1,7134 euro per azione, nelle sessioni di borsa comprese tra il 3 e il 7 ottobre scorsi. Intesa SP ha specificato che controvalore complessivo dell’operazione è ammontato a 120,17 milioni di euro. A seguito della nuova operazione, Intesa Sanpaolo ha comprato complessivamente 958.639.386 azioni, pari a circa il 4,8 per cento del capitale, per un controvalore totale di 1,65 miliardi di euro.

Sempre restando sul Ftse Mib, un occhio di riguardo dovrebbe essere anche rivolto a Eni. Il colosso degli idrocarburi ha reso noto l’avvio della produzione da due campi a gas relativi al contratto di Berkine Sud, in Algeria, ad appena sei mesi dall’assegnazione del contratto. La rapidità è stata possibile grazie ad uno sviluppo accelerato. Il cane a sei zampe ha reso noto che, a seguito dei piani di sviluppo in Berkine, la produzione in quota Eni in Algeria dovrebbe attestarsi a oltre 120.000 barili di olio equivalente al giorno nel 2023.

Visto che stiamo parlando di tre titolo di grande peso, ricordiamo ai lettori che con il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. Inoltre eToro permette di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

Con eToro puoi acquistare azioni a zero commissioni>>>scopri tutto sul sito ufficiale del broker