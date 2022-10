Borsa Italiana Oggi 17 ottobre 2022: Milano verso chiusura molto positiva dopo Wall Street

Borsa Italiana, così come le altre principali piazze finanziarie europee, parte piuttosto cauta nella riapertura settimanale dei mercati regolamentati, con Milano che tuttavia riesce a portarsi leggermente sopra la parità nei primi minuti. A metà mattina, il FTSE MIB – l’indice di principale riferimento di Piazza Affari, cresce dello 0,18% a 20.968,43 punti. Tuttavia, di pomeriggio, dopo l’apertura positiva di Wall Street, tutti i listini del Vecchio Continente accelerano – Milano inclusa – guadagnando terreno in maniera più vivace.

Mentre scriviamo, a mezz’ora dalla chiusura delle negoziazioni, Milano guadagna quasi il 2%, in linea con le principali piazze finanziarie europee. Lo spread Btp Bund intanto scende a 224 punti base, con forte calo dei rendimenti sui titoli di Stato europei.

La seduta di avvio della settimana segue quella, particolarmente incerta, dei mercati asiatici. E, peraltro, fa da apripista a una settimana molto intensa, che sarà incentrata sul piano europeo per il gas che la Commissione UE ha intenzione di presentare martedì nell’auspicio di trovare un pronto accordo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ente guidato da Ursula von der Leyen avrebbe intenzione di proporre un meccanismo di prezzo al tetto dinamico al fine di bloccare i picchi e l’alta volatilità del Ttf, il benchmark di riferimento del prezzo del gas.

In aggiunta a ciò, il piano dovrebbe includere anche il rafforzamento delle salvaguardie durante la giornata di contrattazione, al fine di scongiurare gli effetti più drastici della speculazione e le eccessive oscillazioni dei prezzi. Nel medio termine, l’obiettivo è invece quello di proporre un nuovo benchmark di riferimento per il gas.

I mercati europei guarderanno inoltre con particolare interesse ciò che accade in Gran Bretagna, con i conti pubblici sempre più in bilico.

Per quanto concerne infine i titoli di Borsa Italiana più in vista, occhi aperti su Mps, che segnava il + 6,6% nel primo giorno dell’aumento di capitale per poi cedere terreno (i diritti sono congelati a un – 96,94% teorico). Recupera Tim dopo il taglio del rating da parte di S&P, mentre brilla Stellantis, con un aumento del 2,78%

