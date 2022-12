Borsa Italiana Oggi 2 dicembre 2022: Ftse Mib incerto, svettano le azioni Amplifon

Andamento in affanno per la borsa di Milano nella penultima seduta della settimana. Muovendosi in linea con quelle che erano le premesse, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha aperto la sessioni di oggi in leggero ribasso attestandosi in area 24600 punti. Anche nel corso delle fasi successive, il Ftse Mib non ha fatto notare grandi segnali di intraprendenza restando nell’area iniziale.

Ad inchiodare sul rosso il paniere di riferimento di Piazza Affari sono stati i ribassi messi a segno da Moncler, Telecom Italia e Stellantis. In particolare il colosso del settore automotive non è stato sicuramente premiato dai buoni dati arrivati dal fronte immatricolazioni.

I segni verdi, comunque, non sono mancati. In vetta al Ftse Mib alle ore 17,30 troviamo Amplifon e Banca Generali con la prima che ha registrato un rialzo di oltre il 3 per cento.

Borsa Italiana oggi 2 dicembre 2022: previsioni apertura

Non sono positive le previsioni in vista dell’apertura di Borsa Italiana oggi 2 dicembre 2022. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, infatti, il Ftse Mib dovrebbe muoversi con una leggera incertezza dopo il lieve rialzo messo a segno nella sessione di ieri. L’ipotesi dell’apertura tranquilla è sostenuta anche da quelle che sono state le performance dei mercati di riferimento. Sia la borsa di Tokyo nella seduta di oggi che quella di Wall Street nella sessione di ieri, infatti, non si sono mostrate particolarmente brillanti.

Nel dettaglio la borsa del Giappone ha chiuso l’ultima sessione settimanale con l’indice Nikkei 225 in ribasso dell’1,59 per cento a quota 27.778 punti mentre a New York la seduta di giovedì si era chiusa con l’indice Dow Jones in ribasso dello 0,56 per cento a 34.395 punti, l’S&P 500 in calo dello 0,09 per cento a 4.077 punti e il Nasdaq che invece si è mosso in controtendenza mettendo a segno una variazione positiva dello 0,13 per cento a quota 11.482 punti.

Borsa Italiana Oggi 2 dicembre 2022: titoli su cui investire

Quali saranno le quotate da tenere d’occhio nell’ultima seduta della settimana? Come siamo soliti ripetere da sempre, conoscere in anticipo i titoli da monitorare può consentire di avere tutto il tempo per posizionarsi in modo efficiente.

Tre le quotate del Ftse Mib (big) su cui conviene accedere un faro in vista dell’apertura degli scambi: Telecom Italia, BPER Banca e Stellantis. Vediamo nel dettaglio i motivi per cui questi tre titoli oggi di potrebbero mettere in evidenza.

Telecom Italia è da giorni sotto ai riflettori. L’ex monopolista ha registrato una volatilità molto forte nelle ultime due sedute. Dopo il crollo di mercoledì, ieri è stato il momento del rimbalzo. E oggi, cosa accadrà? Telecom Italia proseguirà il suo recupero o più probabile un approccio prudente?

Anche le azioni BPER Banca potrebbero evidenziare variazioni di prezzo interessanti. La banca ha reso noto di aver portato a termine il collocamento dell’emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating senior non preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 4 anni.

Per finire abbiamo Stellantis. In questo caso a fare da driver potrebbero essere i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di novembre. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che il mese scorso in Italia sono state immatricolate 119.853 vetture, in aumento del 14,7 per cento rispetto all’anno precedente. In aumento anche le vendite di Stellantis le cui immatricolazioni 37mila unità, in crescita dell’1,4 per cento rispetto alle oltre 36.300 vetture che erano vendute a novembre 2021.

