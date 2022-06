Borsa Italiana Oggi 20 giugno 2022: Ftse Mib a +1% nonostante stacco dividendi

Tutto come nelle previsioni nella sessione di oggi 20 giugno 2022 della borsa di Milano. Il Ftse Mib ha infatti aperto la seduta con un leggero segno verde che si è poi consolidato nel corso delle fasi successive. Nonostante il peso per lo stacco di ben 7 dividendi, il paniere di riferimento di Piazza Affari si è portato in area 22000 punti.

Tra i titoli che si sono messi in evidenza con i maggiori rialzi ci sono stati i bancari con Unicredit e Banco BPM che risultati saldamente in vetta al Ftse Mib. Non sono mancate, però, le quotate in ribasso con Hera e A2A che hanno registrato la performance più pesanti (ma la prima ha avuto l’alibi dello stacco della cedola).

Parliamo un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione. Alle ore 17,30, il Ftse Mib segnava un rialzo dello 0,99 per cento a quota 22004 punti. Per seguire l’andamento in tempo reale del paniere di riferimento si può tenere conto del grafico in basso che riflette l’andamento del derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Unicredit: +4,43 per cento a 10,23 euro

Banco BPM: +4,3 per cento a 2,83 euro

Intesa Sanpaolo: +3,83 per cento a 1,87 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Hera: -5,61 per cento a 2,68 euro

A2A: -5,48 per cento a 1,26 euro

Snam: -2,9 per cento a 4,93 euro

Hera: -5,61 per cento a 2,68 euro

A2A: -5,48 per cento a 1,26 euro

Snam: -2,9 per cento a 4,93 euro

Borsa Italiana oggi 20 giugno 2022: previsioni apertura

Cosa attendersi nella prima seduta settimanale di Piazza Affari? A prevalere saranno i ribassi oppure i segni positivi. Fermo restando la presenza di un sentiment negativo, le previsioni sull’andamento di Borsa Italiana Oggi 20 giugno 2022 non sono negative. Alla luce di quella che è l’intonazione dei futures nel premarket si può ipotizzare un avvio di scambi quasi sulla parità. “Tranquillità” dovrebbe quindi essere la parola d’ordine del Ftse Mib nella seduta di oggi.

L’ipotesi prudenziale è anche sostenuta da quelle che sono state le performance messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento dell’azionariato europeo, ovvero borsa di Tokyo (seduta di oggi) e Wall Streert (sessione della scorso venerdì).

La borsa del Giappone ha mandato in archivio la giornata con l’indice Nikkei in ribasso dello 0,7 per cento a quota 25771 punti. Wall Street ha invece chiuso la seduta di venerdì con il Dow Jones in calo dello 0,13 per cento a 29.889 punti, lo Standard & Poor’s 500 in progressione dello 0,22 per cento a quota 3.675 punti e il Nasdaq che ha chiuso con una variazione verde dell’1,43 per cento a quota 10.798 punti. Per quello che riguarda il paniere dei titoli tech, c’è da evidenziare il leggero rialzo di Tesla che ha chiuso la seduta avanti dell’1,7 per cento dopo il tracollo registrato nella sessione di giovedì.

Prima di occuparci dei titoli potenzialmente più interessanti nella seduta di oggi, ricordiamo ai nostri lettori che è sempre possibile fare trading sugli indici di borsa (quindi sia quando essi sono in rialzo e sia quando sono in calo) grazie a strumenti derivati come i Contratti per Differenza.

Borsa Italiana Oggi 20 giugno 2022: azioni su cui fare trading online

Quali sono le quotate da tenere d’occhio fin dal primo minuto di scambi? Tra i titoli interessanti c’è Eni. Il Cane a Sei Zampe sarebbe stato scelto dal Qatar nel ruolo di nuovo partner internazionale per l’espansione della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto di Doha”.

Stando ad indiscrezioni di stampa, il massimale di espansione sarebbe stato portato da 77 milioni di tonnellate l'anno a 110 milioni. L'accordo tra Eni e il Qatar è una notizia potenzialmente molto positiva per Eni.



Sempre nell’ambito dei titoli da tenere d’occhio nella seduta di oggi, ricordiamo che ben 7 società del Ftse Mib saranno impegnate con lo stacco del dividendo. A far felici i rispettivi azionisti saranno i seguenti titoli:

Poste Italiane

Terna

STM

Exor

Hera

Leonardo

Snam

