Borsa Italiana Oggi 21 giugno 2022: andamento in rialzo, che rally per Leonardo!

Andamento migliore delle attese per la borsa di Milano nella seconda seduta settimanale. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi con una progressione di circa un punto percentuale che poi è stata confermata anche dalle fasi successive. Il rialzo avviato ieri, quindi, sembrerebbe proseguire anche oggi con il paniere di riferimento attestato in area 22200 punti. Tra i titoli grandi trascinatori del più importante indice azionario di Borsa Italiana c’è Leonardo.

La quotata della Difesa, grazie all’importante accordo raggiunto in Usa, registra, dopo metà seduta, un rialzo monstre del 6 per cento. Nonostante la prevalenza dei verdi i segni rossi non mancano e sono anche di una certa intensità. Terna e Recordati sono in questo momento le quotate alle prese con i ribassi più ampi.

E vediamo adesso i numeri della seduta. Alle ore 13,00 il Ftse Mib segna un rialzo dell’1 per cento a quota 22211 punti. Nel grafico in basso (Italy 40) è riprodotto l’andamento del paniere in tempo reale.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende:

Leonardo: +5,62 per cento a 10,28 euro

Banco BPM: +2,83 per cento a 2,91 euro

Stellantis: +2,74 per cento a 12,72 euro

Tra i titoli che invece stanno facendo i conti con le flessioni più ampie ci sono:

Recordati: -2,8 per cento a 38,34 euro

Terna: -2,07 per cento a 7,1 euro

Inwit: -1 per cento a 9,26 euro

Borsa Italiana Oggi 21 giugno 2022: previsioni apertura

Cosa attendersi in vista dell’apertura delle contrattazioni a Piazza Affari nella seduta di oggi 21 giugno 2022? A prevalere saranno gli acquisti oppure ci sarà un’intonazione al ribasso? Per rispondere a queste domande procederemo anche oggi nelle due solite direzioni: esame dell’andamento dei futures sul Ftse Mib (contratti derivati) e studio delle performance messe a segno da quelli che sono i tradizionali mercati di riferimento non solo di Milano ma di tutto l’azionariato europeo, quindi Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (seduta di ieri).

Iniziamo dai futures sul Ftse Mib che sono intonati su un leggero rialzo. Questo è un segnale concreto circa la possibilità che Borsa Italiana Oggi possa aprire con un leggero verde. Tale ipotesi trova riscontro nella performance della borsa di Tokyo. La piazza nipponica ha mandato in archivio la seconda seduta della settimana con il Nikkei in progressione dell’1,8 per cento a quota 26246 punti. Quella registrata dalla borsa del Giappone è stata una variazione positiva molto consistente che potrebbe contribuire a rasserenare il sentiment sui mercati globali.

E per quello che invece riguarda la borsa di Wall Street? Ebbene il mercato azionario Usa ieri è rimasto chiuso per festività. Negli Stati Uniti, infatti, si è celebrata la ricorrenza del Juneteenth National Independence Day. Oggi la borsa Usa tornerà ad essere normalmente aperta.

Borsa Italiana Oggi 21 giugno 2022: titoli più interessanti

E vediamo adesso quali sono le quotate che nella sessione odierna di Piazza Affari potrebbero evidenziare i movimenti di prezzo più forti fin dal primo minuto di contrattazioni. A differenza di quello che avveniva fino a poche settimane fa, il numero di quotate potenzialmente interessati si è ridotto tantissimo. Un titolo da tenere d’occhio è Leonardo.

La quotata della Difesa ha reso noto che la sua controllata Usa Leonardo DRS e RADA Electronic Industries hanno raggiunto un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e per l'automatica quotazione di quest'ultima ovviamente a Wall Street. Per Leonardo questa notizia rappresenta un buon catalizzatore che gli investitori possono sfruttare per fare trading online.

Oltre a Leonardo, altra quotata del Ftse Mib da tenere d’occhio è Stellantis. La società automotive ha reso noto di aver investito un totale di 33 milioni di euro in due delle sue strutture di sperimentazione globali: il Centro Sicurezza di Orbassano, nei pressi di Torino e la galleria del vento di Auburn Hills, in Michigan, Stati Uniti. Gli investimenti messi in campo sono la dimostrazione dell’impegno di Stellantis per la produzione di veicoli elettrici e con guida autonoma.

Ultima segnalazione è per un titolo esterno al Ftse Mib: Monte dei Paschi. Dalle comunicazioni Consob del 20 giugno 2022 si apprende che lo scorso 13 giugno Generali Assicurazioni ha ridotto la partecipazione detenuta nel capitale della banca toscana portandola dal precedente 4,319 per cento al 2,999 per cento.