Borsa Italiana Oggi 23 settembre 2022: possibile verde frazionale? Due banche in primo piano

Come si muoverà la borsa di Milano in apertura di contrattazioni oggi 23 settembre 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure a pesare saranno i rossi? A seguito delle recenti decisioni di politica monetaria della FED (in merito, soprattutto, al dot plot), il clima sul mercato azionario italiano è diventato profondamente incerto anche perchè c’è la consapevolezza che la stessa BCE non potrà far altro che seguire le orme della banca centrale Usa e quindi procedere essa stessa con aumenti dei tassi di riferimento. In questo contesto la borsa di Milano dovrebbe avviare la sessione di oggi con un leggero rialzo del Ftse Mib. Si dovrebbe trattare di un movimento quasi frazionale anche perchè non sembrano per ora esserci le condizioni per nulla di più consistente.

A far propendere per un leggerissimo rialzo in avvio di seduta è la stessa intonazione dei futures. L’ipotesi della frazionale variazione positiva è la sola possibile anche alla luce del segno negativo che ha caratterizzato la borsa di Wall Street ieri. Il mercato azionario Usa, infatti, ha mandato in archivio la penultima seduta della settimana con l’indice Dow Jones in ribasso dello 0,35 per cento a 30.077 punti, l’S&P 500 in calo dello 0,84 per cento a 3.758 punti e il Nasdaq che, ancora una volta, ha evidenziato la performance peggiore incassando un rosso dell’1,37 per cento a quota 11.067 punti.

La prestazione della borsa americana nella sessione di ieri è il solo punto di riferimento per le piazze europee. La piazza di Tokyo, altro tradizionale fattore di condizionamento anche per il Ftse Mib, è rimasta oggi chiusa per festività.

Borsa Italiana Oggi 23 settembre 2022: titoli più interessanti

Sono due banche le quotate che oggi potrebbero riservare spunti interessanti: Mediobanca e Monte dei Paschi. Piazzetta Cuccia, società quotata sul Ftse Mib, ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2021/2022. La banca ha praticamente confermato i dati che erano stati già comunicati il 29 luglio 2022. Più nel dettaglio, il risultato netto è stato pari a 907 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione.

Per quanto concerne invece il Monte dei Paschi, a tenere banco non può che essere la questione aumento di capitale. Nelle ultime sedute le azioni MPS sono state al centro di una volatilità molto pronunciata. Oggi il titolo potrebbe essere condizionato da alcune indiscrezioni di stampa secondo le quali l’amministratore delegato della banca, Luigi Lovaglio, si sarebbe confrontato in modo informale con i vertici di AXA e di Anima Holding per valutare la possibilità di sottoscrive una quota dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

