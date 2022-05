Borsa Italiana Oggi 24 maggio 2022: Ftse Mib chiude a -1,08%, azioni Inwit in vetta

E’ stata abbastanza netta l’impostazione al ribasso in atto sul Ftse Mib oggi 24 maggio 2022. Come da attese, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha aperto le contrattazioni scivolando in area 23800 punti per poi confermarsi su questo livello anche nelle fasi successive. Se nella prima mezzora di scambi, le quotate tinte di verde si potevano contare su una mano, a metà mattinata i segni verdi sono diventati più numerosi (pur restando minoritari). Tra le quotate che si sono mosse in modo più tonico ci sono state Inwit e Leonardo. Tantissimi, invece, i titoli in calo con STM e Moncler che hanno evidenziato le flessioni più consistenti.

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione. Alle ore 17,30 il Ftse Mib metteva in evidenza un ribasso dell’1,1 per cento a quota 23876 punti. Il grafico in basso traccia l’andamento del derivato Italy 40 e può essere usato per impostare la strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori della sessione di oggi ha compreso:

Inwit: +2,72 per cento a 10,39 euro

Leonardo: +1,3 per cento a 10,03 euro

Banco BPM: +1,16 per cento a 3,14 euro

Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

STM: -3,46 per cento a 35,57 euro

Moncler: -3,34 per cento a 40,87 euro

Stellantis: -3,21 per cento a 13,13 euro

Per investire sulle quotate del Ftse Mib che oggi evidenziano le variazioni di prezzo più forti (sia al rialzo che al ribasso) si può usare il CFD Trading.

Borsa Italiana oggi 24 maggio 2022: pre market

Le previsioni sull’apertura di Borsa Italiana oggi 24 maggio 2022 non sono delle migliori. Stando alle indicazioni che si possono dedurre dall’analisi dei futures sul Ftse Mib, il paniere di riferimento di Piazza Affari dovrebbe aprire gli scambi con una prevalenza di segni negativi. Il contesto di riferimento (chiusura delle borse di Tokyo e di New York) sembrerebbe supportare questa view. La piazza del Giappone ha infatti mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei in ribasso dello 0,94 per cento a quota 26.748 punti. Nonostante il secco rosso, all’indice nipponico è andata anche bene visto che il minimo intraday era stato raggiunto a quoya 27005 punti.

Per quello che riguarda la borsa di Wall Street, invece, a prevalere nella giornata di ieri 23 maggio (prima di Ottava) è stato il verde. Nel dettaglio, l’indice Dow Jones ha chiuso la giornata con un rialzo dell’1,98 per cento a 31.880 punti, l’ S&P 500 ha messo in cassaforte l’1,86 per cento a 3.974 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dell’1,59 per cento salendo fino a quota 11.535 punti.

A prescindere dalla direzione, i movimenti di prezzo messi a segno dagli indici di borsa possono essere sempre utilizzati per investire attraverso i CFD. Ricordiamo che i contratti per differenza sono uno strumento di tipo derivato che riproduce l'andamento del paniere di riferimento.

Borsa Italiana Oggi 24 maggio 2022: titoli su cui investire

Vediamo adesso quali potrebbero essere le quotate più interessanti della seduta di oggi. A livello settoriale, un occhio di riguardo andrebbe rivolto al settore bancario. Nelle scorse sedute i titoli delle banche sono stati al centro di una discreta volatilità al rialzo. La domanda che i traders si pongono oggi è facilmente immaginabile: dopo i recenti rialzi, come si muoveranno oggi le banche? Ci sarà una prosecuzione del recupero, oppure a prevalere saranno le vendite.

Per quello che invece riguarda le singole quotate, venuta meno la stagione dei conti trimestrali, è a driver specifici che è necessario affidarsi. Ad esempio oggi le azioni Generali potrebbero registrare variazioni di prezzo significative in scia alla decisione del Leone di Trieste di comprare un totale di 12.166.055 azioni ordinarie di Cattolica Assicurazioni, pari al 5,3279 per cento del capitale della compagnia assicuratrice, con l’obiettivo di arrivare a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento del capitale della società che è quotata sul segmento Mid Cap di Borsa Italiana.