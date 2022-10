Borsa Italiana Oggi 27 ottobre 2022: attendismo nel giorno della BCE. Vola Saipem e crollano STM e Moncler

Tutto come da previsioni a Piazza Affari. A causa del clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE, il Ftse Mib ha aperto gli scambi in modo ingessato. A prevalere sono state le vendite ma senza reali movimenti ribassisti. Il leggero rosso che caratterizza la mattinata di Piazza Affari, quindi, sembra più che altro essere un effetto dell’approccio prudente in vista dell’esito del summit BCE.

In questo contesto alle ore 11,00 il paniere di riferimento di Piazza Affari registra un ribasso dello 0,4 per cento attestandosi a quota 22287 punti.

Tra le quotate che stanno evidenziando i movimenti di prezzo più consistenti ci sono quelle che tra ieri sera (dopo la chiusura degli scambi) e questa mattina (nel pre market) hanno pubblicato i rispettivi conti trimestrali.

In questo contesto a svettare sul paniere di riferimento è Saipem mentre ad occupare le retrovie sono STM e Moncler. Praticamente i tre titoli più dinamici sono gli stessi che hanno diffuso i conti trimestrali.

Tra gli altri titoli in movimento segnaliamo anche Eni e Tenaris (settore petrolifero) che evidentemente risentono dell’onda lunga innescata dal rally del titolo engineering.

Borsa Italiana Oggi 27 ottobre 2022: pre market

Tanti spunti nella seduta di oggi 27 ottobre di Borsa Italiana. Anzitutto c’è la riunione BCE che, come di consueto, inchioderà il Ftse Mib sulla linea della parità per tutta la prima parte della giornata fino a quando, in prossimità del giro di boa delle 13,30, non verrà diffuso il comunicato con le decisioni di politica monetaria della banca centrale.

In secondo luogo ci sono poi le trimestrali uscite tra ieri sera (dopo la chiusura delle contrattazioni) e questa mattina (nel pre market). Sono ben tre le quotate del Ftse Mib ad avere approvato i rispettivi conti in questo lasso di tempo e quindi è molto probabile che, perlomeno i titoli interessanti (anticipiamo che si tratta di STM, Saipem e Moncler ma torneremo dopo sull’argomento) possano registrare variazioni di prezzo anche di un certo spessore.

I futures sul Ftse Mib non sembrano essere brillanti. La previsione più avanzata è quella che vede la borsa di Milano registrare un frazionale ribasso in avvio di seduta. A zavorrare Piazza Affari non è però solo il clima di attesa per l’esito della riunione BCE ma anche il contesto di riferimento. Dopo una serie di sedute spumeggianti, sia la borsa di Tokyo (sessione di oggi) che quella di Wall Street (seduta di ieri) hanno ritracciato. Nel dettaglio: la piazza del Giappone ha chiuso la giornata di contrattazioni con l’indice Nikkei 225 in calo dello 0,32 per cento a quota 27.345 punti. Situazione molto confusa anche nella seduta di metà settimana della borsa di Wall Street (Dow Jones in rialzo di un super frazionale 0,01 per cento a quota 31.839 punti; S&P 500 in flessione dello 0,74 per cento a 3.831 punti e Nasdaq a picco del 2,04 per cento a quota 10.971 punti). Tra i tre panieri di Wall Street, a spiccare è soprattutto il tracollo del Nasdaq. L’indice dei titoli tech ha pagato le trimestrali deludenti di Alphabet e Microsoft.

Borsa Italiana Oggi 27 ottobre 2022: titoli su cui investire

Lo avevamo già anticipato in precedenza: oggi ci sono tre quotate fresche di trimestrale che potrebbero registrare movimenti di prezzo anche di un certo livello.

I tre titoli in questione sono STM, Moncler e Saipem. Vediamo qualche informazione più dettagliata. STM ha mandato in archivio il terzo trimestre 2022 con un forte aumento dei ricavi e della marginalità. Nel complesso i risultati del gruppo italo-francese sono stati migliori rispetto alle stime del management. STM ha anche fornito delle indicazioni sul possibile andamento in tutto l’esercizio 2022.

Moncler ha invece mandato in archivio in primi 9 mesi 2022 con ricavi per 1,56 miliardi di euro, in aumento del 32 per cento rispetto agli 1,18 miliardi che erano stati conseguiti nei primi 9 mesi dell’esercizio precedente.

E per finire c’è Saipem che ha chiuso i primi tre trimestri con un forte aumento della redditività e del fatturato (qui i conti trimestrali di Saipem completi).

Ultima annotazione della giornata è per un titolo che non fa parte del Ftse Mib e che non ha pubblicato alcuna trimestrale. Stiamo parlando di Tod’s. Ieri la quotata dei Della Valle è andata a picco a causa del fallimento dell’OPA lanciata da DeVa Finance. Essendo l’offerta inefficace le azioni portate in adesione sono state restituite agli azionisti senza costi. A questo punto si starebbe per aprire un nuovo dossier che punta al delisting di Tod’s a seguito della fusione con la stessa DeVa Finance. Su questo punto, però, entrambe le società non hanno commentato.