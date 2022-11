Borsa Italiana Oggi 28 novembre 2022: Ftse Mib a -1%. Settore oil a picco

Nessuna sorpresa dall’andamento della borsa di Milano nella seduta di oggi 28 novembre 2022. Il Ftse Mib, come ampiamente prevedibile, ha aperto le contrattazioni con un secco rosso che, nelle fasi successive, non ha fatto altro che consolidarsi. Risultato delle vendite è che alle ore 17 il paniere di riferimento di Piazza Affari, era attestato in area 24500 punti.

Una flessione di 1 punto percentuale si può spiegare solo alla luce di tanti titoli in ribasso. E in effetti i segni rossi sono davvero numerosi e spesso consistenti a partire da STM e dalle quotate del settore oil (Eni e Tenaris).

Netta la prevalenza dei segni positivi ma non mancano le quotate che invece si muovono in rialzo. Ad esempio Leonardo si attestava in vetta al paniere di riferimento con un rialzo di circa il 2 per cento. Bene anche Campari e Iveco.

Borsa Italiana Oggi 28 novembre 2022: previsioni apertura

L’apertura di Borsa Italiana nella prima seduta della nuova settimana sarà rossa. Questa è la previsione che si può dedurre analizzando l’andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto delle prestazioni messe a segno dai mercati di riferimento dell’azionariato europeo ossia la borsa di Tokyo (sessione di oggi) e quella di Wall Street (seduta dello scorso venerdì).

Grazie all’intonazione dei futures possiamo aggiungere anche qualcosa in più a quelle che sono le previsioni sull’apertura del Ftse Mib oggi 28 novembre 2022. Stando all’ampiezza dei ribassi registrati dai contratti derivati sul paniere di riferimento di Piazza Affari possiamo dire che l’entità del ribasso destinato ad imporsi in avvio di scambi possa essere di almeno mezzo punto percentuale.

Una flessione simile si spiega anche alla luce delle prestazioni deboli dei mercati di riferimento. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la prima di Ottava con il Nikkei 225 in calo dello 0,42 per cento a quota 28163 punti. Situazione molto incerta anche a Wall Street che aveva chiuso la seduta del Black Friday (chiusura anticipata) con gli indici senza direzione precisa.

Da un lato, infatti, c’è stato il paniere Dow Jones che ha guadagnato lo 0,545 per cento salendo a 34.347 punti mentre dall’altro ci sono stati l’S&P 500 che ha chiuso con un calo frazionale dello 0,03 per cento a 4.026 punti e il paniere dei titoli tech Nasdaq che ha rimediato una flessione dello 0,52 per cento scendendo fino a quota 11.226 punti.

Borsa Italiana Oggi 28 novembre 2022: titoli da tenere d’occhio

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere sotto controllo fin dal primo minuto di scambi. Tanto per iniziare abbiamo i titoli del settore (Saipem, Eni e Tenaris) che potrebbero essere condizionati dalla nuove fluttuazioni registrate dal prezzo del greggio. Le quotazioni petrolifere, contratto con scadenza a gennaio 2023, sono scivolate ad appena 74 dollari al barile. Un ribasso simile potrebbe spingere sul rosso anche i titoli del comparto tra cui quelli italiani.

Sempre restando sul Ftse Mib, sono da tenere d’occhio anche le azioni Atlantia. In relazione all’fferta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Schema Alfa sulle azioni ordinarie di Atlantia, sono stati diffusi i risultati all’esito della riapertura dei termini di sottoscrizione. Durante questa fase sono state portate in adesione 64.240.417 azioni Atlantia, pari al 7,779 per cento del capitale. Alla luce di questo aggiornamento, Schema Alfa arriverà a detenere 792.196.557 azioni, rappresentative del 95,933 per cento del capitale di Atlantia, consentendo all’offerente di proseguire con il delisting da Borsa Italiana.

Per finire, fuori dal Ftse Mib un occhio di riguardo andrebbe rivolto a Maire Tecnimont. La quotata ha reso noto che la sua controllata Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPCm (Engineering, pro-curement & construction management) per l’implementazione di una nuova unità splitter C3 da parte di Motor Oil Hellas, nella raffineria di Corinto, in Grecia. Il valore della commessa è di circa 80 milioni di euro.

