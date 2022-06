Borsa Italiana Oggi 29 giugno 2022: Ftse Mib a -1,2%, affondano diritti Saipem

Considerando il pesante fardello rappresentato dal forte ribasso messo a segno ieri da Wall Street (ne abbiamo parlato nel successivo paragrafo), immaginare per Borsa Italiana Oggi 29 giugno un andamento diverso rispetto a quello subito emerso in avvio di scambi, era decisamente improponibile. E infatti non c’è stata alcuna sorpresa e Piazza Affari ha aperto la seduta con una immediata prevalenza dei segni rossi. Il Ftse Mib è sceso sotto i 21900 punti ed è quindi rimasto in questa zona anche nelle fasi successive.

A pesare più di tutti sull’economia complessiva del Ftse Mib sono stati i ribassi registrati dalla coppia Exor e CNH Industrial. I segni positivi non sono mancati ma il loro peso è stato alquanto marginale. Ad ogni modo alle ore 17,30 a registrare i rialzi più ampi erano i titoli Saipem e Eni.

Vediamo un pò di numeri: a fine seduta il Ftse Mib segnava un ribasso dell’1,2 per cento a 21833 punti. Per seguire l’andamento del paniere di riferimento in tempo reale si può prendere in considerazione il grafico in basso che riproduce il derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Saipem: +7 per cento a 3,26 euro

Eni: +0,89 per cento a 11,60 euro

Recordati: +0,7 per cento a 41,47 euro

Tra le quotate in più difficoltà, invece, ci sono state:

Saipem (diritti aumento di capitale): -69 per cento a 2,9 euro

CNH industrial: -4,27 per cento a 11,27 euro

Exor: -3,32 per cento a 60,66 euro

Borsa Italiana Oggi 29 giugno 2022: previsioni apertura

Le previsioni sull’apertura di Borsa Italiana Oggi 29 giugno 2022 non sono affatto positive. Stando alle indicazioni dei futures sul Ftse Mib, a dominare fin dai primi minuti di scambi dovrebbero essere le vendite. L’ipotesi ribassista è supportata anche da quello che è lo scenario di riferimento. A pesare è il dato di chiusura della borsa di Wall Street. La piazza americana ieri ha rimediato la peggiore seduta delle ultime due settimane. I timidi segnali di rimbalzo che si erano visti nelle ultime sedute sui listini di New York sono stati cancellati da una giornata a dir poco opaca.

Nel dettaglio, la borsa Usa ha chiuso la seconda seduta settimanale con il Dow Jones in ribasso dell’1,56 per cento a 30.947 punti, l’Standard & Poor’s 500 in calo del 2,01 per cento a 3.822 punti e il Nasdaq in rosso del 2,98 per cento a quota 11.182 punti. Tra le singole quotate americane, ad impressionare è stato il ribasso di Nike.

La celebre società ha chiuso una giornata terribile con un rosso del 7 per cento. Il sell-off che ha travolto il titolo è scattato in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali che si sono chiusi con un sensibile calo dei ricavi (ma i risultati, nel loro complesso, sono stati migliori delle attese). Giornata da incubo anche per Tesla che ha perso il 5 per cento e per Meta che ha registrato un ribasso del 5,2 per cento.

L’eco del crollo della borsa di Wall Street è ovviamente arrivato anche in Giappone. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la seduta di oggi con l’indice Nikkei in ribasso dello 0,92 per cento a quota 26804 punti.

Considerando tutti questi numeri, si può perfettamente intuire perchè le nostre previsioni sull’andamento di Borsa Italiana oggi 29 giugno non siano affatto positive.

Borsa Italiana Oggi 29 giugno 2022: titoli più interessanti

Le quotate interessanti sul Ftse Mib sono sempre di meno anche perchè mancano gli spunti. In questo contesto diventa quindi fondamentale effettuare una ricerca attenta. Due titoli che oggi potrebbero essere al centro di movimenti significativi sono Moncler (Ftse Mib) e Banca Monte dei Paschi.

Il gruppo dei piumini ha reso noto di aver riallineato il valore fiscale del marchio “Stone Island” a quello civilistico. In un comunicato, la società ha precisato che l’effetto netto dell’operazione è positivo e pari a 92,3 milioni di euro e sarà di competenza del conto economico dell’anno in corso.

Per quello che riguarda invece MPS, va tenuto in considerazione che la sessione di ieri è stata altamente negativa per la banca toscana. Il titolo è infatti precipitato a 0,61 euro dopo che, nel corso del pomeriggio, era addirittura finito in asta di volatilità per eccesso di ribasso. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, ieri il numero uno della quotata Luigi Lovaglio avrebbe avviato dialoghi con potenziali interlocutori per la sottoscrizione del prossimo aumento di capitale dell’istituto.

