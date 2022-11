Borsa Italiana Oggi 29 novembre 2022: azioni Juventus non fanno prezzo, Ftse Mib pacato

La borsa di Milano ha aperto la seduta di oggi 29 novembre 2022 con il Ftse Mib in rialzo frazionale. Come ampiamente atteso, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha messo a segno un rialzo frazionale attestandosi in area 24450 punti. Nonostante la situazione poco mossa che sembra emergere dall’apertura delle contrattazioni, gli spunti di un certo interesse non mancano. Tra le quotate che sono al centro degli acquisti più consistenti nella prima parte della seduta segnaliamo Moncler e Hera mentre per quanto riguarda i titoli in rosso, le vendite più forti sono quelle che interessano Diasorin e Ferrari.

A fare notizia nella seduta di borsa di oggi 29 novembre 2022, però, non è una quotata del Ftse Mib ma un titolo minore. Parliamo delle azioni Juventus che fin primo istante di scambi sono state massacrate dalle vendite. Risultato di questa tensione ribassista è che il titolo Juve non sta riuscendo a far prezzo. Il crollo delle quotazioni Juventus era ampiamente atteso alla luce della notizia choc che ieri sera ha travolto il mondo italiano del calcio: la società bianconera ha reso noto che sarebbe stato rivisto il bilancio relativo all’esercizio 2021/2022 e ha annunciato le dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione. Alla luce di questo secondo passaggio, ognuno dei tre amministratori titolari di deleghe (vale a dire il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene) ha rimesso il suo mandato al consiglio. Praticamente da ieri il vertice societario della Juve risulta essere azzerato.

Cosa attendersi dall’apertura delle contrattazioni nella seconda seduta della settimana? Stando alle indicazioni dei futures, il Ftse Mib oggi 29 novembre non dovrebbe registrare grandi variazioni di prezzo. Lo scenario più plausibile è che il paniere di riferimento di Piazza Affari possa muoversi con il freno a mano inserito perlomeno nella prima parte della seduta.

L’ipotesi prudenziale è supportata da quello che è lo scenario di riferimento. Sia la borsa di Tokyo nella seduta di oggi che quella di Wall Street nella sessione di ieri hanno infatti chiuso le rispettive giornate con secchi segni negativi. Più nel dettaglio la borsa nipponica ha archiviato la seconda sessione settimanale con il Nikkei 225 in ribasso dello 0,48 per cento a quota 28.028 punti. Particolare molto significativo è il fatto che il mercato azionario giapponese non sia riuscito a sfruttare il rimbalzo che è stato messo a segno dai listini cinesi.

La flessione della borsa di Tokyo è da imputare al calo messo a segno ieri della borsa di Wall Street. A New York, infatti, la prima seduta della settimana si è chiusa con il Dow Jones in ribasso dell’1,45 per cento a 33.849 punti, mentre l’S&P 500 ha subito una flessione dell’1,54 per cento attestandosi a 3.964 punti e il Nasdaq ha rimediato un ribasso dell’1,58 per cento a 11.050 punti (performance peggiore).

Borsa Italiana Oggi 29 novembre 2022: titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di borsa di oggi? Per quello che riguarda il Ftse Mib, consigliamo di avere un occhio di riguardo sulle azioni petrolifere. Il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a gennaio 2023) è rimbalzato a 78,5 dollari al barile e il suo rialzo potrebbe condizionare i titoli del settore quindi Eni, Saipem e Tenaris.

Sempre restando sul Ftse Mib, spunti molto interessanti potrebbero arrivare da Leonardo. Il colosso della Difesa ha reso noto l’avvenuto perfezionamento della fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS e la società israeliana RADA Electronic Industries. A seguito dell’operazione Leonardo continuerà a mantenere la quota dell’80,5 per cento di Leonardo DRS, attraverso la controllata Leonardo US Holding-

Anche le azioni Unicredit potrebbero essere al centro di variazioni di prezzo interessanti dopo l’aggiornamento sul piano di buy-back. Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie avviato il 21 settembre 2022, Unicredit ha comunicato che, nelle sedute comprese tra il 21 e il 25 novembre 2022, sono state comprate 5,6 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,2719 euro per azione.

Per finire, fuori dal Ftse Mib, è da attenzionare il titolo Juve. Ieri sera l’intero vertice della società (il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene) ha annunciato le sue dimissioni. Scontato un avvio drammatico per il titolo bianconero.

