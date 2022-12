Borsa Italiana oggi 30 novembre 2022: Ftse Mib a +0,6%, Telecom Italia la peggiore

Tutto come da attese a Piazza Affari nella seduta di oggi 30 novembre 2022. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con una leggera progressione in avanti che ha poi trovato conferma anche nei momento successivi. Grazie al rialzo, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha agganciato quota 24500 punti durante la mattinata per poi salire nel pomeriggio a 24600 punti.

La progressione in avanti del principale indice azionario è stata supportata dagli acquisti che hanno interessato quotate come Moncler e Banca Mediolanum. Se la prevalenza dei segni verdi è stata netta, non sono comunque mancati titoli che sono stati al centro di alcuni ribassi. E’ stato questo il caso di Telecom Italia e di Saipem con la prima che ha addirittura perso oltre 5 punti percentuali.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il calo del prezzo delle azioni Juve (-1,15 per cento). La quotata bianconera è alle prese con gravissimi problemi societari.

Borsa Italiana Oggi 30 novembre 2022: previsioni apertura

Cosa attende la borsa di Milano nell’ultima seduta del mese di novembre? Sarà rosso e verde l’avvio di contrattazioni? Per rispondere a queste domande si può tanto per iniziare dare un occhio all’orientamento dei futures sul Ftse Mib. Il premarket di oggi 30 novembre sembra proprio essere di buon auspicio. i futures, infatti, sono orientati al rialzo e ciò lascia presuppore che oggi ci possa essere un’apertura di contrattazioni tinta di verde.

Intendiamoci: lo scenario migliore è quello che vede un frazionale rialzo in avvio di seduta (quindi nulla di eccezionale) anche perchè il contesto di riferimento non è che sia di grande aiuto.

La borsa di Tokyo, infatti, ha mandato in archivio la sessione di oggi 30 novembre con l’indice Nikkei 225 in ribasso dello 0,21 per cento a 27.969 punti. Il leggero rosso che ha colorato il paniere di riferimento della borsa nipponica è stato frutto della performance non proprio brillante che ieri è stata messa a segno dal mercato azionario Usa. A New York, infatti, l’indice Dow Jones ha archiviato la sessione regolare con una progressione frazionale dello 0,01 per cento a 33.853 punti, mentre l’S&P500 ha addirittura perso lo 0,16 per cento scendendo a 3.958 punti e il Nasdaq ha fatto addirittura peggio con un ribasso dello 0,59 per cento a 10.984 punti.

I segni negativi che si sono accumulati sul mercato azionario americano sono un riflesso del ritorno delle preoccupazioni sulla possibilità che la FED possa decidere di ignorare i segnali delle borse e proseguire con rialzi consistenti del costo del denaro.

Borsa Italiana Oggi 30 novembre 2022: titoli da tenere d’occhio

Occupiamoci adesso delle quotate che sarebbe il caso tenere d’occhio in apertura di contrattazioni sul Ftse Mib. Due i titoli che si annunciano caldi: Banco BPM e Stellantis. Per quello che riguarda il primo, a fare da catalizzatore potrebbe essere la notizia della concessione a Crédit Agricole Assurances di un periodo di esclusiva ai fine della valutazione di eventuali opzioni di partnership nel settore Danni/Protezione.

Per quanto riguarda invece Stellantis a fare da driver può essere la notizia della sottoscrizione di un accordo tra lo stesso colosso automobilistico e Banco Santander (Brasil). Obiettivo dell’intesa è quello di riorganizzare la partnership per il finanziamento del settore automobilistico in Brasile.

