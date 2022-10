Borsa Italiana Oggi 4 ottobre 2022: Ftse Mib vola a +3,42%

Andamento migliore delle stesse previsioni per la borsa di Milano nella seduta di oggi 4 ottobre 2022. Battendo quelle che erano le stime della vigilia, il Ftse Mib ha avviato gli scambi attestandosi a quota 21200 punti per poi salire a 21400 punti nel giro di un’ora dall’apertura delle contrattazioni e quindi volare fino a poco sotto i 21700 punti nel pomeriggio. Un rialzo così marcato è stato possibile perchè tutti i titoli del paniere di riferimento sono rimasti impostati sul verde.

Tra le quotate che hanno evidenziato le prestazioni migliori nella seduta di oggi ci sono state Moncler e Nexi.

Il forte rialzo in atto su Borsa Italiana è stato sostenuto dall’ottima prestazione messa a segno da Wall Street ieri ma anche dall’aumento del prezzo del petrolio che, a sua volta, è supportato dal clima di attesa in vista delle decisioni OPEC di domani. Il mercato si attende un taglio sostanziale della produzione di greggio da parte dei paesi produttori e proprio questa prospettiva alimenta il rialzo dell’oil e il sentiment positivo dei mercati azionari.

Parlando di numeri, alle ore 17,30 il Ftse Mib registrava una progressione del 3,42 per cento a 21.690 punti.

L’elenco dei titoli più in rialzo è il seguente:

Moncler: +8,07 per cento a 45,79 euro

Nexi. +6,43 per cento a 8,9 euro

Saipem: +6,4 per cento a 0,67 euro

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il ribasso del 3,38 per cento messo a segno da MPS dopo che Bruxelles ha dato il suo via alla revisione degli impegni tra l’Italia e l’Ue per permettere la ricapitalizzazione da parte del Tesoro.

Borsa Italiana Oggi 4 ottobre 2022: pre market

Dopo l’inatteso rialzo messo a segno nella seduta di borsa di ieri, cosa attendersi da Piazza Affari oggi 4 ottobre 2022? A prevalere in avvio di contrattazioni saranno i verdi oppure i segni negativi? Per provare a dare una risposta a questo interrogativo è necessario effettuare due distinti controlli: quello sull’impostazione dei futures sul Ftse Mib e quello sui mercati di riferimento dell’azionariato europeo (ossia la borsa di Tokyo e quella di Wall Street).

Iniziamo, come sempre, dal primo punto che sicuramente lascia ben sperare. I future sul Ftse Mib, infatti, sono impostati sul verde e questo rappresenta un segnale molto chiaro circa la possibilità che oggi Piazza Affari possa aprire in rialzo. L’ipotesi rialzista trova sponda nel contesto di riferimento. Sia la borsa del Giappone che la borsa di Wall Street hanno infatti mandato in archivio le rispettive sedute in verde. Più nel dettaglio a Tokyo l’indice Nikkei ha messo a segno una variazione positiva del 2,92 per cento a quota 26981 punti. Un rialzo così forte per il mercato azionario nipponico si spiega solo alla luce della prestazione molto forte evidenziata dalla borsa di Wall Street. La prima sessione della settimana della piazza Usa si è infatti chiusa con il Dow Jones avanti del 2,66 per cento a quota 29.491 punti, l’S&P 500 in rialzo del 2,59 per cento a quota 3.678 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte il 2,27 per cento salendo a 10.815 punti.

Borsa Italiana Oggi 4 ottobre 2022: i titoli più interessanti

Vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi. Menzione obbligatoria quando si parla di titoli potenzialmente interessanti è per Banca Generali. La quotata del risparmio gestito ieri ha fatto i conti con una forte flessione frutto delle prese di profitto scaturite a seguito del rally messo invece a segno nella seduta di venerdì. Cosa succederà a Banca Generali oggi? A tenere banco sono sempre le indiscrezioni su una possibile cessione della quotata dall’attuale controllante Generali Assicurazioni a Banca Generali.

Restando sempre in ambito finance, anche Intesa Sanpaolo è un titolo che oggi offre spunti. La quotata guidata da Messina ha infatti reso noto di aver acquistato nelle sedute comprese tra il 26 e il 30 settembre 102,01 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 1,7018 euro per azione. Il controvalore complessivo dell’operazione realizzata dalla banca è stato quindi pari a 173,61 milioni di euro.

Sempre focalizzandoci sul Ftse Mib, un’altra quotata da tenere d’occhio è Atlantia. La Consob ha reso noto di aver dato il suo via libera al documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Schema Alfa sulla holding delle infrastrutture. L’OPA lanciata su Atlantia partirà lunedì 10 ottobre 2022 e terminerà l’11 novembre. Obiettivo dell’operazione è il delisting delle azioni Atlantia da Borsa Italiana.

