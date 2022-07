Borsa Italiana Oggi 6 luglio 2022: il rimbalzo c’è! Saipem da maglia nera alla vetta

Lo scenario di recupero che avevamo ipotizzato per la seduta di oggi 6 luglio 2022 sembrerebbe essersi concretizzato (almeno per adesso). Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi con numerosi titoli in verde che hanno permesso di recuperare quota 21000 punti. Successivamente gli acquisti si sono contratti ma l’intonazione è rimasta verde. Tra le quotate al centro dei maggiori acquisti ci sono Saipem e STM. In un contesto caratterizzato da un generalizzato rimbalzo, i titoli in rosso non comunque non mancano. Da segnalare, tra le quotate in negativo, Banco BPM e Diasorin.

Ed ecco i numeri di seduta che, come spesso ripetiamo, solo fondamentali per avere un quadro concreto della situazione in atto. Alle ore 13,00 il Ftse Mib evidenzia una progressione dello 0,9 per cento a quota 20889 punti. Il grafico in basso rende bene l’idea del movimento che è in atto oggi sul paniere di riferimento.

L’elenco dei titoli migliori è il seguente:

Saipem: +4,84 per cento a 2,62 euro

STM: +3,37 per cento a 28,95 euro

Campari: +2,8 per cento a 10,17 euro

Per quello che invece riguarda le quotate alle prese con i rossi più ampi segnaliamo:

Banco BPM: -2,3 per cento a 2,42 euro

Diasorin: -0,95 per cento a 130,85 euro

Amplifon: -0,85 per cento a 31,46 euro

Borsa Italiana oggi 6 luglio 2022: previsioni apertura

Cosa succederà su Borsa Italiana oggi 6 luglio 2022? Dopo il pesante ribasso registrato nella seduta di ieri, ad imporsi in avvio di scambi saranno gli acquisti (e quindi ci sarà un rimbalzo) oppure le vendite (e quindi ci sarà la prosecuzione del trend negativo)? Per dare una risposta a queste domande è necessario analizzare l’andamento dei futures sul Ftse Mib e al tempo stesso tenere conto delle performance che sono state messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento ossia borsa di Tokyo oggi e borsa di Wall Street ieri. Iniziamo dal posizionamento dei contratti derivati. I futures questa mattina sono orientati al rialzo e questo è un segnale tangibile circa la possibilità che Piazza Affari oggi possa aprire in verde.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, invece, la borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna con il Nikkei in ribasso dell’1,2 per cento a quota 26107 punti. Aria completamente diversa sui panieri americani. Dopo la festività del 4 luglio, ieri la borsa di Wall Street è tornata alle contrattazioni chiudendo senza una direzione precisa. Il Dow Jones ha infatti registrato un calo dello 0,42 per cento scendendo a 30.968 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha messo a segno una progressione dello 0,16 per cento salendo a 3.831 punti e il Nasdaq ha addirittura registrato un balzo dell’1,75 per cento a 11.322 punti. La forte progressione in avanti del paniere dei tecnologici è stata sostenuta anche dall’ottima performance di titoli come Tesla. La quotata di Musk ha chiuso avanti del 2,55 per cento.

Borsa Italiana Oggi 6 luglio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio fin dal primo minuto di contrattazioni? Conoscere i titoli potenzialmente più caldi già prima dell’avvio degli scambi, significa avere tutto il tempo necessario per capire come posizionarsi.

Detto questo, una quotata che potrebbe offrire spunti interessanti non può che essere Saipem. Ieri è stato l’ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale da 2 miliardi della società. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sull’operazione ma stando ad alcune indiscrezioni che sono state riportare dal quotidiano La Repubblica, le banche facenti parte del consorzio di garanzia dell’operazione si starebbero preparando ad accollarsi “una percentuale a due cifre di azioni inoptate”. Insomma le prospettive non sembra essere delle migliori.

Fuori dal Ftse Mib, una seconda quotata da tenere d’occhio è Fincantieri. La società della cantieristica ha reso noto di aver siglato un Explora Journeys, brand di viaggi di lusso del gruppo MSC, un memorandum of agreement avente ad oggetto la costruzione di ulteriori due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno. Con queste due commesse, il numero complessivo della flotta salirà così da 4 a 6 unità.

