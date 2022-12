Borsa Italiana Oggi 7 dicembre 2022: FTSE MIB verso chiusura leggermente negativa, male la Juve

Dopo un’apertura piatta, la Borsa di Milano ha virato in positivo (+ 0,48%) a metà mattina per poi tornare piatta nella seconda parte e passare in lieve negatività (- 0,20%) nel primo pomeriggio. Spread ora sopra i 186 punti, in incremento rispetto ai 179 punti dell’avvio, con rendimento del decennale al 3,6%.

Complessivamente, le Borse europee proseguono mediamente in calo in vista dell’avvio di Wall Street dove i future sono negativi. I timori di una recessione negli Stati Uniti stanno crescendo, pesando peraltro anche sul Forex, con l’euro che sul dollaro a 1,0490, con un incremento dello 0,21%.

Dati macro: vendite a ottobre + 1,3% a/a

L’Istat comunica che a ottobre 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -1,2% in volume). Le vendite dei beni alimentari sono calate sia in valore (-0,1%) sia in volume (-1,5%), così come quelle dei beni non alimentari (rispettivamente -0,5% e -1,0%).

Su base tendenziale, a ottobre 2022, le vendite al dettaglio sono cresciute dell’1,3% in valore e registrano un calo sostenuto in volume (-6,3%). Le vendite dei beni alimentari sono cresciute in valore (+4,7%) e diminuite in volume (-7,9%). Le vendite dei beni non alimentari sono diminuite sia in valore sia in volume

(rispettivamente -1,1% e -5,2%).

Migliori azioni di oggi 7 dicembre 2022

Tra i settori azionari prosegue il calo dell’informatica (-0,9%) e delle banche (-0,8%). Male anche il comparto dell’automotive (-1,3%). Seduta in rialzo per la farmaceutica (+0,8%). Positive anche

le utility, con il gas che aumenta la quotazione con i timori per gli stoccaggi a causa delle temperature più rigide. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento del 2% a 141 euro al megawattora.

Tra i metalli preziosi, oro poco mosso a 1.771 dollari l’oncia mentre l’argento sale dello 0,1% a 22,38 dollari.

Male Saipem (-1,8%), Nexi (-1,6%) e Stm (-1,5%), bene Hera (+1,3%), Italgas (+1,2%) e Amplifon (+1,1%). Positiva Tim (+0,6%), in attesa di sviluppi sul fronte della Rete Unica.

Male la Juventus: azoni in calo

Come era lecito attendersi, a Piazza Affari vengono punite le azioni della Juventus (- 4,5%), con il titolo che ritocca ulteriormente i minimi dopo il flop della vigilia, con capitalizzazione di mercato a 600 milioni di euro.

