Borsa Italiana Oggi 7 Luglio 2022: Ftse Mib in forte verde, un rimbalzo che piace!

Andamento addirittura migliore delle già positive previsioni per la borsa di Milano nella seduta di oggi 7 luglio. Il Ftse Mib si è infatti subito gonfiato fin dal primo minuto di contrattazioni raggiugendo presto quota 21300 punti e confermandosi in quest’area anche nelle fasi successive. L’aspetto più rilevante è che il solo titoli in forte ribasso sia Amplifon mentre i pochi altri rossi sono di debole entità. Tra le quotate che, nel corso della mattinata, segnano i rialzi più forti ci sono Saipem (per il secondo giorno in vetta al Ftse Mib) e Tenaris.

Ma diamo spazio ai numeri perchè sono essi che meglio di tutti consentono di focalizzare la situazione in atto. Alle ore 13,00 il Ftse Mib avanza dell’1,9 per cento a quota 21325 punti. Come si può vedere dal grafico in basso, l’impostazione del paniere di riferimento di Piazza Affari è al rialzo.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende:

Saipem: +11,74 per cento a 3,01 euro

Tenaris: +7,52 per cento a 11,95 euro

Iveco: +5,73 per cento a 5 euro

Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Amplifon: -4,38 per cento a 31,18 euro

Diasorin: -1,04 per cento a 133 euro

Inwit: -0,78 per cento a 9,72 euro

Borsa Italiana Oggi 7 luglio 2022: previsioni apertura

Cosa attenersi dalla penultima seduta settimanale di Piazza Affari? Lo scenario più probabile è quello di un avvio di scambi in rialzo oppure a dominare la scena saranno le vendite? Per rispondere a queste due domande procederemo nelle due solite direzioni: analisi dell’intonazione dei futures sul Ftse Mib e studio delle performance che sono state messe a segno dalle principali borse di riferimento ossia da Tokyo (sessione di oggi) e Wall Street (seduta di ieri).

Per quello che riguarda il primo punto, ossia l’intonazione dei contratti derivati, il segnale è positivo. I futures, infatti, si muovono al rialzo e questo lascia intendere che Borsa Italiana oggi 7 luglio possa aprire la seduta in verde.

L’ipotesi rialzista è sostenuta anche dalle performance molto forti registrate da Tokyo e New York. Nel dettaglio, la borsa del Giappone ha mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei 225 in rialzo dell’1,47 per cento a quota 26490 punti. Netto predominio dei verdi anche a Wall Street dopo la seduta di ieri si è chiusa con l’indice Dow Jones in rialzo dello 0,23 per cento a 31.038 punti, lo Standard & Poor’s 500 avanti dello 0,36 per cento a 3.845 punti e il paniere Nasdaq che ha chiuso con un rialzo dello 0,35 per cento a quota 11.362 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 luglio 2022: titoli su cui investire

In questo periodo non ci sono tante quotate da tenere d’occhio in borsa. Gli spunti sono pochi ed è per questo che è assolutamente necessario essere molto selettivi. Ciò premesso, un titolo che suggeriamo di monitorare è Telecom Italia (Ftse Mib). Oggi è il Capital Market di TIM e dall’appuntamento potrebbero arrivare tantissimi spunti operativi.

Inoltre l’ex monopolista ha anche definito il perimetro della potenziale separazione tra i vari asset con l’obiettivo di superare il modello verticalmente integrato che ha fin qui caratterizzato il colosso delle telecomunicazioni. Il piano a cui il management di Telecom Italia sta pensando prevede la possibilità di separare gli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai servizi (ServiceCo con TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brazil.

Oltre a Telecom Italia, un altro titolo da tenere d’occhio è BPER Banca. La quotata emiliana ha reso noto che Consob ha dato il via libera al documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Carige dedotte le 604.154.459 azioni ordinarie già detenute dall’offerente, rappresentative del 79,418 per cento del capitale sociale di Banca Carige. Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 11 luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 29 luglio 2022.

