Borsa Italiana Oggi 10 ottobre 2022: Ftse Mib sulla parità, Saipem è la peggiore

Nessuna sorpresa dall’andamento di Borsa Italiana nella prima seduta della settimana. Il Ftse Mib doveva aprire in rosso ed ha aperto in ribasso. Del resto, considerando la sessione disastrosa di Wall Street di venerdì, era impossibile che a Piazza Affari ci fosse un andamento diverso da quello in atto.

Ad ogni modo al termine di una seduta senza sorprese, il paniere di riferimento di Piazza Affari, dopo aver cancellato il segno rosso della mattinata, ha chiuso sulla parità (area 20912 punti). Vendite, anche di una certa consistenza, hanno interessato Saipem e Telecom Italia mentre, tra i segni positivi, a spiccare sono state Buzzi Unicem e Hera.

Fuori dal Ftse Mib c’è da annotare il ribasso del Monte dei Paschi. La quotata senese segna una flessione dell’1,32 per cento a quota 22,47 euro. Resta sempre in primo piano la questione dell’aumento di capitale con la partecipazione di Anima che, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe in bilico. Scontata è invece la partecipazione di Axa.

Borsa Italiana Oggi 10 ottobre 2022: pre market

C’è poco da stare tranquilli in vista dell’apertura delle contrattazioni sul Ftse Mib oggi 10 ottobre 2022. Sia l’intonazione dei futures che il contesto di riferimento lasciano intendere che Piazza Affari possa aprire la prima sessione della settimana con un ribasso. I contratti derivati sul Ftse Mib sono infatti orientati in negativo e ciò si può anche ritenere inevitabile in considerazione della pessima performance messa a segno dalla borsa di Wall Street nella sessione di venerdì.

L’azionariato Usa, infatti, ha chiuso la scorsa settimana con un mezzo disastro. Sono i numeri a certificare il diritto di usare questa parola molto forte: il Dow Jones ha infatti chiuso la giornata di venerdì con un ribasso del 2,11 per cento a quota 29.297 punti, l’S&P 500 ha lasciato sul parterre il 2,8 per cento precipitando a quota 3.640 punti e il Nasdaq ha rimediato un crollo del 3,8 per cento a 10.652 punti. Considerando l’ampiezza di questi cali, viene spontaneo chiedersi se ci siano state ragioni specifiche alla base di una flessione di simile consistenza. La risposta è affermativa: la borsa di Wall Street è andata a picco a causa della pubblicazione di dati Usa sul mercato del lavoro migliori delle attese. Questi market mover positivi hanno rinfocolato le preoccupazione sulla possibilità che la FED decida di proseguire ancora con con politiche monetarie rigorose.

Per la cronaca, la borsa di Tokyo si è salvata dall’onda lunga generata da Wall Street solo perchè oggi è rimasta chiusa per festività.

Borsa Italiana Oggi 10 ottobre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 10 ottobre si potrebbero mettere in evidenza sul Ftse Mib fin dal primo minuto di scambi? In un contesto caratterizzato da un sentiment fortemente negativo, un titolo che entra di diritto nella lista delle quotate potenzialmente più interessati è Atlantia. A partire da oggi prenderà il via l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria lanciata da Schema Alfa sulle azioni Atlantia. Obiettivo sarà il delisting della quotata da Borsa Italiana (l’ennesimo).

Sempre restando sul paniere di riferimento della borsa di Milano, un occhio di riguardo andrebbe rivolto anche alle azioni Stellantis. Il colosso automotive ha reso noto di aver sottoscritto con GME Resources un memorandum d’intesa non vincolante per la futura vendita di ampie quantità di prodotti a base di solfato di cobalto e nichel per le batterie da NiWest Nickel-Cobalt Project, in Australia Occidentale.

Altra quotata da tenere d’occhio potrebbe essere Unipol. Il gruppo assicurativo starebbe accelerando sulla sanità e avrebbe messo nel mirino i poliambulatori specialistici del Centro Medico Santagostino. L’acquisizione sarebbe valutata oltre 150 milioni di euro.

Spostandoci dal Ftse Mib, un titolo che anche oggi continuerà ad essere protagonista potrebbe essere Monte dei Paschi di Siena. La quotata del Mid Cap è alle prese con la definizione dei dettagli dell’aumento di capitale. Nelle ultime settimane il titolo ha fatto i conti con una forte volatilità che è alimentata proprio dall’incertezza attorno al lancio della indispensabile ricapitalizzazione.

