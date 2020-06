Borsa Italiana Oggi (10/06/2020): Ftse Mib chiude in rosso, Moncler e FinecoBank in vetta

© Shutterstock

Chiusura in ribasso per la borsa di Milano: CNH Industrial e BPER Banca a picco. Stasera le decisioni di politica monetaria della FED

Tutto come nelle previsioni a Piazza Affari. Come da attese, il Ftse Mib ha aperto la seduta di oggi 10 giugno con una progressione in avanti per poi ridurre il verde e portarsi in negativo. Il paniere di riferimento di Piazza Affari ha quindi chiuso la seduta in ribasso dello 0,86 per cento a quota 19700 punti.

Tra le azioni che hanno registrato i rialzi più forti nella seduta di oggi ci sono state Moncler e FinecoBank entrambe avanti del 3 per cento.

Tra le quotate in ribasso, invece, a registrare le perdite più forti è stata CNH Industrial che ha chiuso con un calo del 5,27 per cento a 6,72 euro. Profondo rosso anche per BPER Banca che ha perso il 5,03 per cento a quota 2,49 euro. A seguire il titolo Unicredit che ha archiviato la giornata con un calo del 3,31 per cento a 8,63 euro.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento del Ftse Mib in tempo reale.

Borsa Italiana oggi 10 giugno 2020: previsioni apertura

Cosa farà la borsa di Milano oggi in apertura di scambi? Come si muoverà il Ftse Mib dopo il ribasso registrato nella seduta di ieri? Stando alle indicazioni dei futures sui principali indici di Borsa Italiana, oggi il paniere di riferimento potrebbe aprire la seduta con un leggero rialzo.

Le previsioni dell'opening bell, quindi, puntano su un rimbalzino di Borsa Italiana dopo la flessione registrata ieri (a sua volta frutto di naturali prese di profitto dopo un rally durato una decina di sedute).

Appuntamento clou della giornata sono le decisioni di politica monetaria della FED che verranno comunicate questa sera attorno alle ore 22,00. A seguire ci sarà poi l'attesa conferenza stampa del governatore della Federal Reserve Powell (in questo articolo sono indicate le previsioni sulla riunione FED di giugno 2020).

In considerazione di questo appuntamento, è logico attendersi poco movimento su Borsa Italiana e su tutte le altre borse europee per tutta la seduta di oggi.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo aver chiuso la terza seduta della settimana con un rialzo dello 0,15 per cento e Wall Street aver archiviato la giornata senza una direzione precisa. Dopo gli ultimi rally (e i connessi record del Nasdaq), la borsa americana ieri non ha tenuto la barra dritta di una direzione precisa. Nel dettaglio, il Dow Jones ha chiuso la seduta con un ribasso dell'1,09 per cento a 27.272 punti, l'S&P500 ha registrato un calo dello 0,78 per cento a 3.207 punti e il Nasdaq, muovendosi in controtendenza, ha messo a segno una progressione dello 0,29 per cento a 9.954 punti. Anche ieri per la paniere dei tecnologici è stata una giornata da record. Gli acquisti hanno infatti spinto il paniere tech fino a quota 10.003 punti.

Borsa Italiana oggi 10 giugno 2020: titoli più interessanti

Su quali azioni conviene concentrare l'attenzione in vista dell'apertura di Piazza Affari? Come già avvenuto ieri, anche nella seduta di oggi movimenti interessanti potrebbero esserci su alcune quotate del settore bancario.

Prima di elencare i titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo anche significative, ti ricordo che, grazie al CFD Trading, puoi investire in borsa senza comprare titoli in senso fisico e quindi senza diventare azionista. Se vuoi provare a comprare e vendere CFD Azioni parti sempre al comodo conto demo trading. Ad esempio puoi scegliere il broker eToro (qui trovi la recensione completa) che ti offre demo gratis e commissioni zero nel trading sulle azioni.

I titoli del settore bancario oggi sotto ai riflettori sono: Intesa Sanpaolo, UBI Banca e Unicredit.

Secondo quanto affermato dall'agenzia Reuters non è da escludere l'autorità per la concorrenza e il mercato possa esprimere delle perplessità sull'OPS che è stata lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina su UBI Banca. In particolare l'autorità non esclude che la fusione Intesa Sanpaolo UBI Banca possa determinare il rafforzamento della posizione dominante di Intesa Sanpaolo nonostante l'accordo che è stato siglato con BPER Banca per la cessione di alcune attività.

Per quello che riguarda Unicredit, invece, attenzione massima sul titolo a seguito del collocamento del primo bond Senior Preferred a valere sul Funding Plan 2020. Le nuove obbligazioni Unicredit hanno scadenza a 6 anni e sono richiamabili dopo 5 anni. Il nuovo bond è stato emesso per un importo complessivo pari a 1,25 miliardi di euro.

Il prezzo di emissione è stato pari a 99,563%. Lo spread, inizialmente indicato pari al tasso Mid Swap di riferimento maggiorato di 185 punti base, è stato poi rivisto al ribasso collocandosi alla fine a quota 160 punti base.