Borsa Italiana Oggi (11 giugno 2020): Ftse Mib crolla, Poste Italiane, A2A e FCA a picco

© Shutterstock

Apertura da incubo per Borsa Italiana con il Ftse Mib in balia delle vendite. Diasorin unico titolo in rialzo

Raffica di vendite in apertura di contrattazioni su Borsa Italiana oggi 11 giugno. Come da attese, il paniere di riferimento di Piazza Affari, ma il discorso può essere esteso a tutte le borse europee, è subito crollato in avvio di seduta a causa della pesante flessione delle borse asiatiche e dei nuovi dati sui contagi da coronavirus in Usa (il rischio di una seconda ondata è sempre più alto).

🥇Fai trading con fiducia su CFD, Azioni, Indici, Forex e Criptovalute. Con PLUS500 hai spread stretti, zero commissioni e APP per fare trading su qualsiasi piattaforma e smartphone. ✅ Apri il tuo conto demo gratuito >>

Dopo circa mezzora dall'avvio degli scambi, il Ftse Mib è in ribasso del 2,8 per cento a 19200 punti. Quota 20mila punti torna quindi ad essere molto lontana

Praticamente sul Ftse Mib c'è un solo titolo in rialzo: Diasorin. Puoi seguire l'andamento in tempo reale di Borsa Italiana oggi facendo riferimento al grafico in basso.

Un ribasso così forte implica il crollo di molti titoli. E infatti le quotazioni di molte società registrano flessioni molto pesanti. In particolare il prezzo delle azioni Poste Italiane è in calo del 6,7 per cento. Buio profondo anche per A2A e per CNH Industria che registrano ribassi di oltre il 5 per cento.

Borsa Italiana oggi 11 giugno 2020 previsioni apertura

E' un'apertura in deciso ribasso quella che attende Borsa Italiana oggi 11 giugno. Considerando che anche nella seduta di ieri il mercato azionario italiano ha registrato una contrazione, se le negative previsioni del pre-marker di oggi dovessero poi essere confermate dai dati reali, si potrebbe già intravedere un riassestamento dei mercati dopo il rally delle ultime Ottave.

A lasciar dedurre che Borsa Italiana oggi potrebbe aprire la seduta in ribasso non sono solo le indicazioni dei futures sui principali indici azionari ma anche i dati di Wall Street. Quella di ieri è stata una seduta pesante per la borsa americana per nulla aiutata dalle decisioni di politica monetaria della FED nel meeting di giugno 2020. A destare preccupazione, in particolare, sono stati alcuni riferimenti fatti dal governatore Powell nel suo discorso in merito ai tempi per la ripresa dell'economia. Secondo Powell, infatti, la ripresa dell'economia chiederà anni. E' ovvio che una simile frase non sia stata per nulla gradita dagli investitori che già sognavano un rilancio a V dell'economia dopo la pandemia.

LEGGI ANCHE - Ripresa economica a V? Tre settori a buon prezzo su cui investire

Il Fomc della Federal Reserve, al termine della due giorni di summit, ha deciso di confermare i tassi di interesse al livello attuale. In questo contesto il Dow Jones ha poi archiviato la seduta con una flessione dell'1,04 per cento a quota 26.990 punti, l'indice S%P 500 ha perso lo 0,53 per cento a 3.190 punti e il Nasdaq, ancora una volta in controtendenza, ha archivato la giornata avanti dello 0,67 per cento a quota 10.020 punti (grafico in basso).

Grazie al nuovo rally, l'indice dei titoli tech della borsa americana è salito al nuovo massimo storico a quota 10.087 punti. Il balzo del Nasdaq, quindi, prosegue. La forte progressione del paniere dei titoli tecnologici rappresenta una grande occasione di investimento per chi è solito investire sugli indici con il CFD Trading.

A tal riguardo ricordo che per fare trading sugli indici con i CFD è sempre consigliabile scegliere solo broker affidabili e autorizzati come ad esempio eToro (clicca qui per la recensione completa). eToro ti offre 100.000 euro virtuali per imparare a fare trading con i CFD senza correre il rischio di perdere soldi veri. Prendi in basso la tua demo e prova subito.

Trading CFD sugli indici: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana oggi 11 giugno: titoli interessanti

Sono almeno 4 le azioni interessanti in vista dell'apertura di contrattazioni a Piazza Affari oggi 11 giugno. Si tratta di 3 titoli del settore bancario e di un industriale.

Partiamo da quest'ultimo. Secondo le previsioni dell'apertura, il prezzo delle azioni FCA potrebbe subire variazioni significative in scia alle novità sulla fusione con Peugeot. Stanto alle indiscrezioni che sono state pubblicate sul Sole 24 Ore, l'esame del progetto da parte dell’antitrust potrebbe durare ben quattro mesi in più rispetto a quanto previsto.

Lo slittamento sarebbe "responsabilità" non della burocrazia ma delle due case automobilistiche che non avreebbero ancora presentato la documentazione richiesta dall’authority.

Per quello che riguarda le azioni bancarie, i titoli da tenere sotto controllo oggi sono: Intesa Sanpaolo, UBI Banca e BPER Banca. Come si sarà già capito, l'appeal sulle tre banche è sempre alto grazie al dossier sulla fusione tra Intesa e UBI.

Prima di analizzare le ragioni precise della possibile visibilità, ricordo che puoi investire in borsa non solo in modo tradizionale, ossia comprando azioni, ma anche attraverso il CFD Trading. Se vuoi imparare a comprare e vendere CFD Azioni puoi scegliere il broker Plus500 (clicca qui per leggere la recensione di Borsa Inside) che ti offre la demo gratis.

Demo gratis Plus500 per fare trading sulle azioni con i CFD>>>clicca qui

Secondo alcuni rumors riportati dal Corriere della Sera, per superare le obiezioni dell'antitrust, la banca guidata da Messina starebbe prendendo in considerazione la possibilità di incrementare il numero delle filiali in vendita. Questa ipotesi potrebbe dare una spinta al cammino verso l'integrazione con UBI Banca.

Per quello che invece riguarda l'ex Banca Popolare Emilia Romagna, l'istituto ha reso noto di aver portato a termine il collocamento di un bond Senior Preferred per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro. La nuova emissione obbligazionaria, con scadenza 5 anni, è stata destinata a investitori istituzionali. Il collocamento è stato un successo con una domanda pari a oltre il doppio dell’ammontare allocato.