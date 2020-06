Borsa Italiana Oggi (15 giugno 2020): possibile sell-off sul Ftse Mib, due titoli interessanti

© Shutterstock

L'incremento dei contagi da coronavirus potrebbe determinare il crollo delle borse europee in avvio di Ottava

C'è il rischio di un'apertura di contrattazioni in ribasso per Borsa Italiana oggi 15 giugno. L'incremento del numero dei contagiati da coronavirus avvenuto negli ultimi giorni in molte aree del mondo (si pensi, ad esempio, al boom di nuovi contagi registrato in un quartire di Pechino) potrebbe spegnere, almeno per ora, l'ottimismo che ha caratterizzato le ultime settimane di scambi. Il fatto che il Ftse Mib abbia messo a segno negli ultimi 15 giorni una progressione molto forte, potrebbe essere un'aggravante decisiva. Gli investitori, infatti, potrebbero "approfittare" dei negativi dati sulla diffusione della pandemia, per chiudere le loro posizioni e prendere profitto.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

Nel grafico in basso è riprodotto l'andamento del Ftse Mib in tempo reale.

Ad annunciare un avvio disastroso per Borsa Italiana oggi 15 giugno è anche la chiusura fortemente negetiva del mercato azionario nipponico. La borsa di Tokyo ha archiviato la prima seduta della settimana con il Nikkei in ribasso del 3,47 per cento a 21531 punti.

Il possibile avvio in ribasso delle borse europee potrebbe essere contrastato solo dalla chiusura in rialzo del mercato americano. La seduta di venerdì si è chiusa per la borsa di Wall Street con il Down Jones in progressione dell'1,9 per cento a quota 25.606 punti, l'S&P500 in rialzo dell'1,31 per cento a 3.045 punti e il Nasdaq che ha messo a segno una progressione dell'1 per cento a 9.589 punti.