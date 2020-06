Borsa Italiana Oggi (29/6/2020): FTSE MIB accelera e cresce dell'1% a metà giornata

Apertura positiva per Borsa Italiana, ma a prevalere sono i timori di un'impennata dei contagi da nuovo coronavirus.

Si confermano a metà giornata i rialzi della sessione di Borsa Italiana Oggi, con l’indice FTSE MIB in aumento dello 0,95%. Lievemente positive anche le altre principali piazze del vecchio Continente, con Francoforte e Londra che avanzano. È tuttavia evidente che i listini seguono un andamento piuttosto incerto, appesantiti dalle ultime notizie sulla crescita dei contagi da nuovo coronavirus negli USA e in alcune altre parti del mondo, che hanno contribuito a far superare i 10 milioni di contagi e 0,5 milioni di morti.

A conferma di ciò, si noti come i nuovi focolai del nuovo coronavirus e l’incremento dei contagi negli Stati Uniti (tanto che alcuni Stati hanno adottato misure di contenimento piuttosto forti), hanno pesato sulla sessione giapponese, con l’ultima sessione della Borsa di Tokyo che ha perso del 2,30% con il suo indice Nikkei 225, sulla scia delle brutte performance di Wall Street. Male anche il Topix, che ha perso l’1,78%, così come l’Hang Seng, in calo dell’1,59%.

Sul fronte Forex, euro in leggera ripresa a 1,1256 dollari e a 120,51 yen. Per le materie prime, quotazioni del petrolio in calo sui mercati asiatici: anche in questo caso, a pesare è l’effetto potenziale della pandemia sulla domanda di greggio. Ne deriva che il Wti è scambiato a meno di 38 dollari al barile, mentre il Brent si mantiene poco sopra i 40 dollari.

In questo clima di grande incertezza spingono verso l’alto le quotazioni dell’oro, con i future verso 1.800 dollari l’oncia, una soglia che manca sui mercati dalla fine del 2011.

Migliori titoli Borsa Italiana Oggi 29/6/2020

Flash News: Prysmian si aggiudica commessa per Suedlink in Germania, con controvalore dei lavori per 800 milioni di euro. Alle 11.40 l'azione cresce dell'1,42%.

Tra i migliori titoli oggi spicca ancora CNH Industrial, che sale del 2,19%, recente protagonista dell’annuncio dei risultati del prestito obbligazionario della sua controllata CNH Industrial Capital LLC, con ammontare nominale di 600 milioni di dollari, cedola all’1,950% e scadenza il 2 luglio 2023. Bene anche Bper, che sale dell’1,84%.

