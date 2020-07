Borsa Italiana Oggi (16 luglio 2020): 3 azioni calde, Ftse Mib alle prese con i realizzi

© Shutterstock

Previsioni negative in vista dell'apertura di Borsa Italiana: alta attenzione sulle azioni Atlantia ma occhio anche a FCA

Possibile apertura in ribasso per Borsa Italiana oggi 16 luglio. Nel giorno in cui la BCE renderà note le sue decisioni di politica monetaria (in questo post trovi le ultime previsioni su tassi e discorso Lagarde), a prevalere sul Ftse Mib dovrebbero essere i realizzi.

Il calo che attende la borsa di Milano oggi sarebbe quindi fisiologico in considerazione del rally messo a segno ieri dal paniere di riferimento.

Nel grafico in basso è indicato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib. Come si può vedere punto di partenza sono i 20200 punti riagguantati nella seduta di ieri 15 luglio.

A far pensare ad un'apertura in ribasso per la borsa di Milano è anche il dato di chiusura della piazza di Tokyo. La borsa del Giappone ha chiuso la seduta con il Nikkei in ribasso dello 0,76 per cento a 22770 punti. Completamente diverso, invece, il colore predonominante a New York. La borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones avanti dello 0,85 per cento a 26.870 punti, l’S&P 500 in rialzo dello 0,91 per cento a 3.227 punti e il Nasdaq che ha messo a segno una progressione dello 0,29 per cento a 10.550 punti. Grande protagostia sulla borsa americana è stata Goldman Sachs che ieri ha pubblicato i conti del secondo triemestre 2020.