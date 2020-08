Borsa Italiana Oggi 4 agosto 2020: Telecom Italia e Leonardo in vetta, acquisti anche su FCA

© iStockPhoto

Il Ftse Mib si consolida sopra i 19400 punti. Bene i titoli del settore petrolifero, rossi su Recordati e Prysmian

Segno positivo per il Ftse Mib nella seconda seduta della settimana. Borsa Italiana oggi 4 agosto è passata subito sul verde attestandosi in area 19500 punti e dando così continuità al rialzo di ieri.

La progressione dello 0,75 per cento circa è il risultato della sommatoria tra numerosi titoli in rialzo e altrettanto numerosi titoli in ribasso.

Il grafico seguente riporta l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra i titoli che registrano le performance più robuste ci sono:

Leonardo: +4,37 per cento a 5,78 euro

Telecom Italia TIM: +4 per cento a 0,36 euro (investitori in attesa della trimestrale TIM, qui le previsioni)

Fiat Chrysler Automobiles: +2,71 per cento a 9,28 euro

La lista (provvisoria) dei titoli peggiori include invece:

Prysmian: -1,94 per cento a 22,2 euro

Recordati: -1,88 per cento a 44,95 euro

Diasorin: -1,85 per cento a 164,4 euro

Borsa Italiana Oggi 4 agosto 2020: previsioni apertura

Borsa Italiana dovrebbe aprire la seconda seduta della settimana senza grandi variazioni di prezzo. L'impressione che si ha analizzando l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari nonchè quelle che sono le premesse generali, è che a prevelare oggi 4 agosto possa essere la prudenza dopo il forte recupero che il Ftse Mib ha registrato ieri.

In primo piano sul mercato azionario italiano ci saranno sempre i conti del primo semestre 2020. A rendere nota oggi la semestrale sarà una società da settimane protagonista della cronaca finanziaria: Intesa Sanpaolo.

Dicevamo del contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che Wall Street hanno registrato discreti apprezzamenti nell'ultima sessione. Nello specifico a Tokyo il Nikkei ha chiuso avanti dell'1,7 per cento attestandosi a quota 22574 punti. Performance positiva anche al di là dell'Oceano con il Dow Jones che ha chiuso la prima seduta settimanale di Wall Street avanti dello 0,9 per cento a 26664 punti, l'S&P 500 che ha rimediato un rialzo dello 0,77 per cento a quota 3295 punti e il Nasdaq che ha chiuso la seduta con una progressione dell'1,47 per cento a quota a 10.903 punti dopo aver messo a segno un nuovo massimo storico a quota 10.928 punti.

Borsa Italiana oggi 4 agosto 2020: titoli più interessanti

Prima di elencare i titoli che potrebbero mettere a segno oggi 4 agosto, variazioni di prezzo anche di un certo spessore, ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli. Se il tuo obiettivo è solo quello di fare speculazione (e quindi non sei interessato a diventare azionista di quella società) allora puoi prendere in considerazione anche il CFD Trading.

I titoli che oggi 4 agosto potrebbero registrare variazioni di prezzo sono Fiat Chrysler Automobiles, UBI Banca e Intesa Sanpaolo.

Il prezzo delle azioni FCA potrebbero variare in modo significativo in scia alla pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di luglio. Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che lo scorso mese in Italia sono state immatricolate poco più di 136mila vetture, in ribasso dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. in questo contesto Fiat Chrysler Automobiles ha messo a segno un andamento leggermente migliore rispetto a quello del mercato di riferimento (una buona notizia per in Lingotto).

Per quello che riguarda invece Intesa Sanpaolo, potrebbe essere la trimestrale in uscita oggi 4 agosto a movimentare il titolo. Oggi, infatti, previsto il consiglio di amministrazione della banca guidata da Carlo Messina. All'ordine del giorno c'è l'approvazione dei conti del primo semestre 2020 come si può vedere dal calendario settimanale semestrali (dal 3 al 7 agosto).

Per finire c'è UBI Banca. Ieri il numero uno della banca bergamasca Victor Massiah ha annunciato le sue dimissioni. Nel corso della conference call il manager che ha guidato UBI in tutti questi anni ha anche messo in evidenza che la banca, nonostante un contesto avverso, è stata capace di generare utili.