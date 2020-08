Borsa Italiana Oggi (21 agosto 2020): possibili spunti su azioni Enel e Atlantia

© Shutterstock

I tanti dati macro potrebbero influenzare l'andamento del Ftse Mib nell'ultima seduta della settimana

Borsa Italiana oggi 21 agosto 2020 dovrebbe aprire la seduta senza grandi movimenti di prezzo a causa del clima festivo che ha caratterizzato tutta l'Ottava post-Ferragosto.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Wall Street aver archiviato la penultima seduta settimanale con gli indici poco mossi a causa delle decisioni della Federal Reserve. Nel dettaglio, al termine di una giornata abbastanza tranquilla, il Dow Jones si è attestato in area 27740 punti. Variazioni positive, invece, sia per l'S&P 500 che per il Nasdaq. Il primo, proiettato verso nuovi record come si evince dalla previsioni, ha registrato un rialzo dello 0,32 per cento a 3386 punti mentre il paniere dei tecnologici ha messo in cassaforte l'1,4 per cento.

Alcuni settori della borsa americana sono stati al centro di acquisti consistenti mentre altri sono stati più in ombra. Tra i comparti più dinamici ci sono stati quello informativo e quello delle telecomunicazioni mentre a soffrire sull'S&P 500 sono stati i settori energia e utilitis con il primo che ha registrato una contrazione di oltre il 2 per cento. A livello societario ad essere premiate dagli acquisti sono state le azioni tech con Microsoft avanti del 2,33 per cento e Apple a +2,22 per cento. La marcia del colosso di Cuperino, quindi, prosegue, dopo l'ingresso nella storia con una capitalizzazione pari a oltre 2000 miliardi di dollari.

Borsa Italiana oggi 21 agosto 2020: market mover e titoli interessanti

L'andamento della borsa di Milano oggi 21 agosto potrebbe essere condizionato anche dai dati macro in pubblicazione. L'agenda è corposa e, tra gli spunti più significativi, vanno annoverati gli indici PMI Serviiz, Manifattura e Composito di Germania e Europa. Spunti per gli investitori potrebbero anche esserci dalle vendite di case esistenti a luglio negli Usa. Ricordiamo, inoltre, che a mercati chiusi ci sarà l'aggiornamento del rating sovrano sulla Francia ad opera degli analisti di Moody's.

Anche conoscere i titoli interessanti già prima dell'apertura delle contrattazioni, è utile per capire quali azioni comprare. In queste sedute festive non ci sono tante quotate che potenzialmente potrebbero finire sotto ai riflettori. Se proprio bisogna fare dei nomi per oggi 21 agosto, allora possiamo citare Atlantia e Enel. La holding ha registrato ieri un passivo molto forte nonostante i dati non catastrofici sul traffico autostradale (approfondimento in questo articolo). Enel, invece, ha raggiunto un accordo con Intesa Sanpaolo per fornire supporto alle PMI fornitrici.