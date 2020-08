Borsa Italiana Oggi (24 agosto 2020): BPER Banca e STM in vetta, Ftse Mib tonico

© iStockPhoto

Il Ftse Mib punta i 20.000 punti. Anche CNH Industrial e Atlantia tra le azioni più comprate

Previsioni smentite su Borsa Italiana oggi 24 agosto 2020. Il Ftse Mib non ha aperto la sessione in modo incerto, come suggerivano le stime del pre-market, ma si è invece mosso subito al rialzo. Grazie ad acquisti forti, il paniere di riferimento di Piazza Affari si è portato in area 20mila punti.

Particolare significativo è l'assenza di titoli in ribasso.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista dei titoli migliori della seduta include:

BPER Banca: +2,2 per cento a 2,33 euro

STMicroelectronics: +1,8 per cento a 24,78 euro

Atlantia: +1,7 per cento a 14,085 euro

La lista dei titoli in ribasso invece include:

Nessun titolo

Borsa Italiana oggi 24 agosto 2020 previsioni apertura

Borsa Italiana oggi 24 agosto 2020 dovrebbe aprire la seduta senza grandi variazioni di prezzo. E' questo l'orientamento che emerge dai futures sul Ftse Mib ma anche dalle indicazioni arrivate dagli altri mercati di riferimento. La borsa di Tokyo, infatti, ha aperto la settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,28 per cento a quota 22985 punti. Verde più consistente, invece, a Wall Street. A New York, nell'ultima seduta della scorsa Ottava, il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dello 0,69 per cento a 27.930 punti, l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,34 per cento a 3.397 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,42 per cento a 11.312 punti, dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico a quota 11.326 punti.

A spingere in avanti il paniere dei titoli tecnologici Usa sono state quotate come Apple e Tesla che hanno messo a segno, rispettivamente, un balzo del 5,15 per cento e una progressione del 2,41 per cento. Le due quotate confermano di essere grandi protagoniste a Wall Street. Apple recentemente ha raggiunto quota 2000 miliardi di dollari di capitalizzazione mentre Tesla è salita ai massimi storici.

Borsa Italiana Oggi 24 agosto 2020: titoli più interessanti

Anche oggi la lista dei titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo significative in vista dell'apertura delle contrattazioni è molto breve. Per quello che riguarda il Ftse Mib, spunti potrebbero essersi solo sulle azioni Intesa Sanpaolo e UBI Banca. Fuori dal paniere di riferimento di Piazza Affari, attenzione a Banca MPS.

Intesa Sanpaolo potrebbe registrare oggi variazioni di prezzo significative a seguito dell'avvio del periodo di presentazione di richiesta di vendita delle azioni UBI Banca. La finestra temporale terminerà il prossimi 11 settembre. La banca guidata da Messina ha precisato che se a seguito della procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto arriverà a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95 per cento del capitale di UBI Banca, l'istituto darà attuazione all'obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti di UBI Banca che ne facciano richiesta.

Per quello che riguarda Banca MPS, invece, variazioni di prezzo potrebbero esserci a seguito delle indiscrezioni di stampa riportate da La Repubblica secondo cui le strade possibili dopo l'uscita dello stato dal capitale della banca toscana sono essenzialmente due: fusione con Banco BPM o cordata straniera con Bnp Paribas e Credit Agricole. Sempre secondo i rumors di stampa, l'ipotesi che conduce a Unicredit è del tutto infondata visto e considerato che la banca guidata da Mustier si è chiamata fuori da ogni ipotesi di risiko.