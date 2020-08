Borsa Italiana Oggi (26 agosto 2020): focus sulle azioni Generali e Atlantia

© Shutterstock

Previsioni incerte sull'avvio di Piazza Affari mentre si accende la partita sul futuro di Atlantia

Dopo il ribasso di ieri, c'è incertezza su quello che potrebbe essere l'andamento di Borsa Italiana nella seduta di oggi 26 agosto. Il Ftse Mib partità sopra i 20000 punti e questo potrebbe favorire evoluzioni differenti per il paniere di riferimento di Piazza Affari.

Il contesto di riferimento odierno vede la borsa di Wall Street aver chiuso la seduta in modo decisamente contrastato. Il Dow Jones, infatti, ha registrato un ribasso dello 0,21 per cento a quota 28.248 punti, mentre l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,36 per cento a quota 3.444 punti, toccando il nuovo massimo storico. Variazione positiva anche per il paniere dei tecnologici Nasdaq che ha registrato un rialzo dello 0,76 per cento a quota 11.466 punti dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico a 11.468 punti. Tra le singole azioni, a mettersi in evidenza sono state Amgen, Honeywell International e Salesforce.com ossia le tre quotate che a partire dal prossimo 31 agosto faranno il loro debutto sul più illustre indice Usa per effetto del cambio di composizione del Dow Jones causato frazionamento azionario di Apple.

Spostandoci dall'altro del globo, molto meno movimento si è registrato sulla borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha messo a segno una progressione frazionale.

Borsa Italiana Oggi 26 Agosto 2020: titoli più interessanti

Come spesso accaduto nelle ultime settimane, anche oggi le quotate che potrebbero registrare interessanti variazioni di prezzo sul Ftse Mib sono poche. A causa del clima festivo, infatti, gli spunti sono piuttosto limitati. Ad ogni modo, prima di elencare i titoli che oggi potrebbero registrare una variazione di prezzo di un certo livello

Veniamo ora alle azioni più interessanti. Spunti potrebbero esserci oggi 26 agosto sulle azioni Atlantia e sulle Generali. La holding delle Autostrade potrebbe registrare variazioni di prezzo a seguito delle indiscrezioni di stampa del Sole 24 Ore secondo cui il prossimo 3 settembre ci potrebbe essere la riunione del consiglio di amministrazione della società con all'ordine del giorno la definizione delle modalità di uscita della holding dei Benetton da Autostrade per l'Italia Aspi. Due le ipotesi sul tavolo secondo il quotidiano di Confindustria: un bando di gare internazionale e una scissione parziale da realizzare mediante la creazione di una newco che poi sarebbe quotata su Borsa Italiana.

L'appuntamento potrebbe offrire visibilità ad Atlantia anche nelle prossime sedute.

Visibilità anche per le azioni Generali dopo che ieri gli analisti di Bank of America hanno migliorato la loro raccomandazione sulla compagnia assicurativa friulana portando il rating a buy (ossia comprare) con target price a 15,8 euro. L'attuale prezzo obiettivo sulle azioni Generali implica un rialzo potenziale di circa il 20 per cento rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi del titolo in borsa.