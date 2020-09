Borsa Italiana Oggi 4 settembre 2020: crollo Wall Street sarà fatale a Milano?

© iStockPhoto

La seduta disastrosa della borsa di Wall Street (Apple e Tesla in profondo rosso) potrebbo condizionare l'ultima di Ottava a Piazza Affari

Borsa Italiana Oggi 4 settembre 2020 aprirà la seduta all'insegna delle vendite? Il rischio che si profili una situazione di questo tipo è decisamente alto alla luce di quelli che sono gli elementi di partenza. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di ieri con tracollo degli indici a causa della netta prevalenza dei realizzi, comunque fisiologici in considerazione del rally che ha caratterizzato il mercato azionario americano negli ultimi tempi.

Del resto la stessa Borsa Italiana ha terminato la seduta di ieri con un forte ribasso dopo aver bruciato il verde che era emerso nella prima parte della giornata. Il passaggio dal verde al rosso è avvenuto proprio a causa dell'apertura negativa della borsa Usa.

Ma veniamo ai numeri. La seduta di ieri della borsa americana si è chiusa con il Dow Jones in ribasso del 2,78 per cento a quota 28.293 punti, mentre l’S&P 500 ha lasciato sul parterre il 3,51 per cento a 3.455 punti e il Nasdaq ha addirittura chiuso la sessione con un tracollo del 4,96 per cento a 11.458 punti. A pesare sul paniere dei titoli tech sono state le forti vendite che hanno affondato due dei titoli più brillanti delle ultime settimane: Tesla e Apple. La quotata dell'auto elettrica ha tagliato il traguardo con un crollo del 9,02 per cento a 407 dollari mentre il colosso dell'iPhone ha chiuso la giornata con un tracollo dell'8 per cento a 120,88 dollari. Un vero e proprio disastro arrivato al termine di una serie continua di sedute rialziste.

Il crollo delle azioni Apple e Tesla è stato trasformato in un'occasione di profitto per chi, intuendo l'imminente fine del rialzo, ha operato in modalità short trading ossia ha investito al ribasso sui due titoli.

Seconto Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro in Italia, il sell-off che si è abbattuto su Wall Street non indica una imminente inversione di trend ma è unicamente causato da motivi tecnici, venuti a galla a seguito della delusione degli investitori per il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

Per l'analista i mercati azionari, in questa fase, stanno scontando uno stimolo senza fine da parte di banche centrali e dei governi. Negli Usa il dato relativo alla richieste settimanali di sussidi di disoccupazione ha raggiunto un nuovo minimo, contrariamente a quelle che erano le attese degli investitori. Tale dato, ha affermato Fusco Femiano, implica un minor stimolo nel futuro. E proprio questa potrebbe essere la ragione del crollo registrato ieri dai mercati.

Borsa Italiana Oggi 4 settembre 2020: titoli più interessanti

Premesso che per investire in borsa oggi è necessario un approccio molto prudente, quali sono le azioni che potrebbero registrare variazioni di prezzo nella seduta di oggi? Tra i tanti titoli ve ne sono due certamente da tenere d'occhio. Si tratta di Tiscali e di Banca Monte dei Paschi. La quotata sarda ha chiuso la seduta di ieri con un ribasso del 49,9 per cento. Si è trattato di un crollo fisiologico dopo il forte rally delle ultime sedute. Anche per oggi vige lo stop di Borsa Italiana agli ordini al meglio sulle azioni Tiscali.

Per quanto riguarda Banca MPS, invece, spunti potrebbero arrivare dalle indiscrezioni di stampa del Sole 24 Ore secondo le quali il Ministero del Tesoro avrebbe dato il suo libera alla vendita delle quote detenute dallo Stato nel capitale della banca toscana.

Per quello che riguarda le quotate sul Ftse Mib, invece, attenzione alle azioni Atlantia dopo il via libera arrivato dal consiglio di amministrazione della holding alla costruzione di una società destinata a ricevere sino all'88 per cento del capitale della controllata Autostrade per l’Italia. Il none della nuova società sarà Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.

