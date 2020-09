Borsa Italiana Oggi (8 settembre 2020): Pirelli vola, Interpump sul fondo

© Shutterstock

Predominio delle vendite in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Exor e Campari tra le quotate più in ribasso

Previsioni smentite su Borsa Italiana Oggi 8 settembre. Contrariamente a quello che si poteva ipotizzare, infatti, il Ftse Mib non ha avviato la sessione con un rialzo ma bensì con un calo. Il paniere di riferimento di Piazza Affari è sceso di circa mezzo punto percentuale attestandosi poco sopra i 19600 punti.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale >>

Netta la prevelanza dei titoli in ribasso anche se, tra le quotate che invece registrano una progressione, spicca il balzo in avanti di quasi 6 punti percentuali messo a segno da Pirelli.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista dei titoli migliori oggi 8 settembre 2020 include:

Pirelli: +5,93 per cento a 3,89 euro

Diasorin: +1,52 per cento a 146,7 euro

Hera: +0,37 per cento a 3,23 euro

La lista delle azioni che invece registrano i ribassi più forti comprende:

Interpump group: -2,59 per cento a 30,78 euro

Exor: -1,26 per cento a 50,12 euro

Campari: -1,24 per cento a 8,91 euro

Per speculare sull'andamento dei prezzi delle azioni citate, puoi utilizzare il CFD Trading. Scegliendo un broker affidabile come ad esempio IG (leggi qui la recensione completa) avrai il conto demo gratuito per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza correre il rischio di perdere soldi reali. In particolare IG ti offre 30mila euro virtuali per esercitarti in modalità demo.

Borsa Italiana Oggi 8 settembre 2020 previsioni apertura

Piazza Affari potrebbe registrare un rialzo in avvio di contrattazioni nella seconda seduta della settimana. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sui principali indici di Borsa Italiana. Il contesto di riferimento relativo ad oggi 8 settembre, vede la borsa di Tokyo aver archiviato la sessione con l'indice Nikkei in progressisone dello 0,8 per cento a 23247 punti. Nessun riferimento utile per capire come posizionarsi sull'azionariato, è invece arrivato dalla borsa ameroicana che ieri è rimasta chiusa per festività.

Tra le azioni che su Borsa Italiana Oggi potrebbero registrare le più significative variazioni di prezzo ci sono: Mediaset, Tiscali e, per quello che riguarda il Ftse Mib, Banco BPM. Prima di analizzare i motivi per cui questi titoli potrebbero variare di prezzo nella seduta di oggi, ricordo che per investire in borsa senza comprare titoli, si può operare attraverso i Contratti per Differenza. Se vuoi imparare a fare CFD Trading parti dal conto demo che broker autorizzati come eToro (leggi qui la recensione) ti mettono a disposizione gratuitamente. Tra l'altro con eToro non ci sono commissioni nel trading sulle azioni come puoi leggere in questa guida.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Banco BPM è uno dei pochi titoli del Ftse Mib che oggi 8 settembre potrebbero registrare movimenti interessanti. Il driver è rappresentato dal collocamento di un bond subordinato Tier2 per un controvalore pari a 500 milioni di euro, avvenuto ieri. Il nuovo prestito obbligazionario emesso da Banco BPM era destinato ad investitori istituzionali. Le nuove obbligazioni che sono state emesse dal Banco BPM hanno scadenza 10 anni e potranno essere rimborsate anticipatamente dopo i primi 5 anni.

Per quello che invece riguarda Mediaset, la quotata del Biscione viene da una serie di sedute rialziste. Secondo quanto affermato dal quotidiano La Repubblica, è possibile che i manager di Vivendi e di Mediaset si incontrino per avviare un tavolo delle trattative. Sempre stando ai rumors, il nuovo piano dovrebbe essere basato su una sinergia dei contenuti che unisca Italia e Spagna, lasciando aperta la porta anche da altre realtà europee.

Per finire, tra i titoli interessanti c'è anche Tiscali. La quotata sarda ha registrato nelle ultime sedute una volatilità molto forte. Alla raffica di acquisti seguita all'annuncio di un accordo con Telecom Italia, ha poi fatto seguito una violenta presa di profitto da parte degli investitori. Intanto dalla comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti che la Consob ha diffuso ieri 7 settembre, si apprende che il 31 agosto Investment Construction Technology Group ha ridotto al 2,132 per cento la quota detenuta nel capitale della compagnia. La stessa Consob ha anche messo in evidenza che il 28 agosto la quota detenuta dall’azionista in Tiscali era già scesa dal 9,334 per cento al 3,012 per cento.