Borsa Italiana Oggi (10 settembre 2020): Ftse Mib piatto, Banco BPM e Nexi in vetta

Poco movimento sul Ftse Mib che resta inchiodato sotto i 19800 punti. Atlantia peggior titolo

Previsioni del pre-market smentite su Borsa Italiana Oggi 10 settembre. Contrariamente alle attese il paniere di riferimento di Piazza Affari non ha aperto la seduta in verde ma in rosso. Dopo una serie di oscillazioni, il Ftse Mib si è attestato in area 19700 punti per poi salire poco sotto i 19800 punti e lì resterare fino alla fine della seduta.

Tra i titoli che hanno appesantito maggiormente il principale indice azionario di Borsa Italiana ci sono stati quelli del settore petrolifero (Saipem, Eni e Tenaris) anche se le perdite maggiori sono state quelle di Atlantia e A2A.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

L'elenco dei titoli migliori nella seduta di oggi 10 settembre ha compreso:

Banco BPM: +7,1 per cento a 1,50 euro

Nexi: +6 per cento a 16,25 euro

Mediobanca: +3,49 per cento a 7,34 euro

Tra le azioni in negativo, invece, a fare peggio sono state:

Atlantia: -2,61 per cento a 14,55 euro

A2A: -2,15 per cento a 1,22 euro

Exor: -1,96 per cento a 49,43 euro

Borsa Italiana Oggi 10 settrembre 2020: previsioni apertura e titoli interessanti

Clima più disteso sull'azionario globale a seguito del forte recupero che è stato messo a segno ieri dalla borsa di Wall Street. Proprio grazie al rimbalzo della borsa americana, Borsa Italiana oggi 10 settembre potrebbe aprire la seduta con il Ftse Mib tinto di verde. Nel complesso, però, è bene non attendersi grandi movimenti sull'azionario europeo nella seduta odierna. Il clima di attesa per quelle che saranno le decisioni di politica monetaria della BCE (qui trovi le previsioni su tassi e discorso Lagarde di settembre 2020), potrebbe spingere gli investitori ad assumere un approccio prudente perlomeno nella prima parte della giornata. Il passato, insegna, che nel giorno del board della Banca Centrale Europea, a dominare i mercati europei sono prudenza e attesa.

Dicevamo del contesto di riferimento di oggi. Buone notizie sia dal Giappone che dagli Usa. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la penultima seduta della settimana con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,88 per cento a quota 23.235,5 punti. Il balzo del mercato nipponico è stato ispirato dal rally della piazza americana. Dopo la disastrosa seduta di martedì, Wall Street ieri ha cercato e trovato il rimbalzo con il Dow Jones che ha registrato una progressione dell'1,6 per cento a 27.940 punti, l'S&P 500 che ha messo in cassaforte il 2,01 per cento a 3.399 punti e il Nasdaq che ha chiuso la seduta avanti del 2,71 per cento. a 11.142 punti. Proprio il paniere dei tecnologici aveva registrato pesanti ribassi nelle ultime sedute (grafico in basso).

Tra i titoli tech a brillare è stata Tesla che, dopo il tracollo di martedì, ha registrato una progressione del 10,9 per cento a 366,28 dollari. Su Tesla, quindi, sembra essere tornato il sereno. Difficile dire se il recupero della quotata possa proseguire anche oggi. Quello che è certo è che l'alta volatiltià di queste ultime sedute rappresenta un assist per fare trading.

Borsa Italiana Oggi 10 settembre titoli interessanti

Sul Ftse Mib oggi non ci sono titoli che potrebbero essere alle prese con movimenti di prezzo significativi. Uniche quotate che si presenteranno all'apertura con un certo appeal saranno Intesa Sanpaolo e UBI Banca. Borsa Italiana ha reso noto nell'ambito dell’obbligo di riacquisto di azioni di UBI Banca da parte della banca guidata da Messina sono state presentate richieste per 8.148.985 azioni, corrispondenti al 7,255 per cento dei titoli oggetto delle richieste di vendita.

Fuori dal Ftse Mib, invece, possibili spunti su Mediaset. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, la quotata di Cologno Monzese potrebbe cercare un'intesa indistriale con i francesi di Vivendi per porre la parola fine agli scontri legali. La guerra, soprattutto di questi tempi, non conviene a nessuno.