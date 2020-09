Borsa Italiana Oggi (21 settembre 2020): CNH Industrial e Inbwit crollano, Ftse Mib in forte ribasso

© Shutterstock

Pioggia di vendite sul Ftse Mib ma Diasorin e Enel si muovono in controtendenza.

Previsioni rispettate su Borsa Italiana oggi 21 settembre 2020. Il Ftse Mib, non solo ha aperto gli scambi in calo (come previsto dalle indicazioni dei future), ma ha anche allargato progressivamente il passivo fino ad arrivare a precipitare sotto i 19200 punti.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Mentre è in corso la redazione del post, il paniere di riferimento di Piazza Affari registra un ribasso dell'1,7 per cento (grafico in basso) con la stragrande maggioranza dei titoli in rosso. Uniche eccezioni convinte a questo trend sono Diasorin e Enel che invece si muovono al rialzo.

Tra i titoli migliori della seduta ci sono:

Diasorin: +1,97 per cento a 170,7 euro

Enel: +0,66 per cento a 7,46 euro

Recordati: +0,16 per cento a 45,07 euro

L'elenco delle azioni peggiori, invece, è decisamente più lungo e comprende:

CNH Industrial: -4,13 per cento a 6,54 euro

Inwit: -2,75 per cento a 9,18 euro

Leonardo: -2,55 per cento a 5,36 euro

Ricordo che puoi investire in borsa non solo comprando azioni ma anche attraverso uno strumento di tipo derivato come i Contratti per Differenza. Il CFD Trading è l'ideale se il tuo obiettivo è solo quello di fare speculazione. Per imparare ad investire in azioni attraverso i CFD puoi usare il conto demo gratuito che broker autorizzati come ad esempio IG (qui trovi recensione e opinioni) ti mettono a disposizione:

Borsa Italiana Oggi 21 settembre 2020: previsioni pre-market e titoli interessanti

Prima di Ottava all'insegna delle vendite. E' questa la previsioni in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 21 settembre 2020. La chiusura in ribasso della borsa di Wall Street nella seduta dello scorso venerdì è il motivo prevalente per cui oggi la borsa di Milano dovrebbe aprire la giornata in calo. Inoltre c'è anche da considerare che oggi la borsa del Giappone è rimasta chiusa per festività. Piazza Affari è quindi priva del punto di riferimento Tokyo.

Per quello che riguarda l'eredità di Wall Street, a New York l'indice Dow Jones ha mandato in archivio l'ultima della scorsa Ottava con un calo dello 0,88 per cento a quota 27.657 punti mentre l'S&P 500 ha perso un più consistente 1,12 per cento attestandosi a quota 3.319 punti. Rosso evidente anche per il Nasdaq con il paniere dei titoli tech che venerdì ha tagliato il traguardo con un calo dell'1,07 per cento a quota 10.793 punti.

In questo contesto sull'azionariato italiano non sembrano esserci gradi spunti. Per quanto concerne il Ftse Mib, variazioni di prezzo potrebbero esserci solo sulle azioni Eni. Il titolo del Cane a Sei Zampe oggi 21 settembre è impegnato con lo stacco dell'acconto sul dividendo Eni 2021 (qui tutte le informazioni a riguardo).

Ricordo che per investire in borsa (nel caso specifico sulle azioni Eni) non è per forza necessario comprare titoli in senso fisico. Se il tuo obiettivo non è quello di diventare azionista ma solo di speculare sull'andamento dei prezzi, allora puoi prendere in considerazione il CFD Trading. Impara a fare trading sulle azioni attraverso i Contratti per Differenza partendo dal conto demo che broker affidabili, come ad esempio eToro (qui la recensione e le opinioni) ti offrono.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, tra i titoli con più alto appeal ci potrebbe essere il Credito Valtellinese. In una intervista che è stata pubblicata sul Sole 24 Ore nel corso del fine settimana, il numero uno della banca della Valtellina, Luigi Lovaglio ha affermato che obiettivo del Creval è quello di essere parte attiva nel caso di un eventuale processo di consolidamento del settore bancario in Italia. Il messaggio di Lovaglio è stato molto chiaro: Creval è pronta ad entrare in campo in caso di nuovge aggregazioni nel settore bancario.

Evidente che la riuscita e perfetta operazione di Intesa Sanpaolo su UBI Banca ha smosso qualcosa nel comparto banche.