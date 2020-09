Borsa Italiana Oggi 23 Settembre 2020: catalizzatori su azioni Banca MPS e OVS

© Shutterstock

Il Ftse Mib proseguirà il rimbalzo avviato ieri oppure è più probabile un ritracciamento per la seduta di oggi?

C'è grande attesa tra gli investititori per l'apertura di contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 23 settembre. La domanda che in tanti si pongono riguarda quella che sarà la tendenza prevalente sul paniere di riferimento di Piazza Affari: ci sarà una prosecuzione del rimbalzo già avviato ieri, oppure è più probabile un ritorno delle vendite?

Per dare una risposta a questa domanda diventa essenziale partire dall'analisi del contesto di riferimento. A differenza delle ultime due sedute, oggi è presente il punto di riferimento rappresentato dalla borsa di Tokyo. L'azionario nipponico, dopo due giorni di stop, è tornato agli scambi e il Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un calo frazionale dello 0,06 per cento a quota 23.346,5 punti. Netta prevalenza degli acquisti, invece, sui listini della borsa di Wall Street. A New York, infatti, il Dow Jones ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Dow Jones avanti dello 0,52 per cento a 27.288 punti, mentre l'S&P 500 ha registrato una progressione dell'1,05 per cento a 3.316 punti e il Nasdaq ha chiuso con con un rialzo dell'1,71 per cento a 10.964 punti-

E' proprio la chiusura positiva della borsa americana che potrebbe subito spingere al rialzo Piazza Affari e tutte le altre borse europee. A proposito: lo sai che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli e quindi diventare un azionista in senso fisico?

Una valida alternativa, molto utile per chi è interessato solo a speculare sull'andamento dei titoli, è rappresentata dal CFD Trading.

Borsa Italiana Oggi 23 Settembre 2020: titoli interessanti

Per quello che riguarda i titoli che oggi 23 settembre 2020 potrebbero registrare le variazioni di prezzo più significative non sono presenti quotate del Ftse Mib. Le due sole azioni al centro del possibile interesse degli investitori sono: OVS e Banca MPS.

OVS ha pubblicato i conti del primo semestre dell'esercizio 2020/2021. Sul periodo ha impattato il lockdown e infatti i ricavi hanno registrato un crollo a 375,7 milioni di euro, in ribasso del 42,2 per cento rispetto ai 650,6 milioni di euro messi a segno nel primo semestre dello scorso esercizio. Il semestre si è chiuso con una perdita netta rettificata pari a 29,7 milioni di euro che si raffronta con l'utile di 16,8 milioni contabilizzato nello stesso periodo dello scorso esercizio.

Banca Monte dei Paschi, invece, già ieri al centro di indiscrezioni su un tentativo del governo di sondare una possibile acquisizione da parte di Unicredit (ne ho parlato in questo post), oggi potrebbe trarre beneficio dai rumors del Corriere della Sera secondo i quali il potenziale compratore della banca toscana potrebbe trarre beneficio da un patrimonio inespresso di 3,6 miliardi derivante dalle dta, ossia le attività per imposte differite.