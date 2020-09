Borsa Italiana Oggi (25 settembre 2020): Banco BPM maglia rosa, BPER Banca a picco

© Shutterstock

Si allarga il passivo a Piazza Affari: vendite anche su molti bancari e sul risparmio gestito

Incremento delle vendite su Borsa Italiana Oggi 25 settembre. Contrariamente a quanto avvenuto nella prima parte della seduta, quando il rosso era più leggero, nella seconda parte della mattinata e nel pomeriggio i ribassi si sono intensificati tanto da portare il Ftse Mib sotto i 18700 punti.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

Secondo quanto commentato da Laura Sovardi, trader indipendente, al sito TrandOnLine, il Ftse Mib, a causa dell'andamento nelle ultime sedute ha perso la soglia psicologica posta in area 19000 punti. In caso di mancato recupero di questo livello, il Ftse Mib potrebbe anche cadere presso i prossimi sostegni situati in area 18.200-18.250 punti.

In questo contesto non semplice, a tenere accesa la luce è il settore finanziario che, dopo essere rimasto in penombra nelle precedenti settimane, da ieri è sotto ai riflettori grazie al ritorno delle indiscrezioni su possibili fusioni tra banche. Questo argomento potrebbe rappresentare un catalizzatore nel medio e lungo termine da sfruttare per investire in azioni attraverso i CFD (qui il link alla demo eToro).

Tornando alla seduta di oggi ispetto alla prima parte della seduta c'è un solo titolo che ha conservato un verde significativo: Banco BPM. la quotata nata dalla fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano, come già avvenuto ieri, continua a beneficiare delle indiscrezioni su un deal con Unicredit. Sul fronte opposto, invece, abbondano i rossi con il risparmio gestito in difficoltà (aggiornamento ore 16,30).

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra le azioni migliori della seduta di oggi ci sono state:

Banco BPM: +3,47 per cento a 1,38 euro

Terna: +0,84 per cento a 5,97 euro

Leonardo: +0,58 per cento a 4,98 euro

L'elenco dei titoli peggiori di oggi 25 settembre, invece, ha incluso:

BPER Banca: -3,66 per cento a 1,98 euro

Pirelli: -3,12 per cento a 3,62 euro

STMicroelectronics: -3,08 per cento a 24,88 euro

Per investire su tutti i titoli citati puoi usare il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come eToro (leggi qui la recensione completa) avrai la demo gratuita per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza correre il rischio di perdere soldi reali. Con eToro, inoltre, il vantaggio è doppio poichè non ci sono commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Borsa Italiana Oggi 25 settembre 2020: previsioni apertura

Ultima di Ottava tinta di verde. E' questa la previsione in vista dell'apertura degli scambi su Borsa Italiana Oggi 25 settembre. In base alle indicazioni del pre-market e alla luce dei risultati di Tokyo e della borsa di Wall Street, Piazza Affari potrebbe aprire le contrattazioni con una leggera prevalenza degli acquisti sulle vendite.

A proposito del contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,51 per cento a quota 23.204,5 punti. Molta più incertezza si è avuta sui listini della borsa americana che hanno si chiuso in rialzo (leggero) ma senza farsi mancare momenti di tensione. Nel dettaglio, al termine di una seduta non facile, il Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,2 per cento a quota 26.815 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato una variazione positiva dello 0,3 per cento attestandosi a quota 3.247 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,37 per cento a 10.627 punti.

Borsa Italiana Oggi 25 settembre 2020: titoli più interessanti

Come siamo spesso soliti ripetere su Borsa Inside, conoscere già prima dell'apertura degli scambi quali potrebbero essere le azioni più interessanti, significa avere tutto il tempo di cui si necessità per impostare la giusta strategia operativa.

Cercare i titoli potenzialmente interessanti si traduce, concretamente, nel guardare alle notizie di cronaca che appaiono più price sensitive rispetto ad altre.

I titoli che oggi potrebbero beneficiare di spunti interessanti sono: Unicredit e le altre banche per quello che riguarda il Ftse Mib e Danieli & C. per quanto concerne gli altri indici.

Unicredit e i titoli del settore bancario già ieri sono stati al centro di acquisti sostenuti ma, nel caso della quotata guidata da Mustier, è bene ricordare che nelle sette sedute precedenti l'andamento era stato sempre negativo. La domanda che oggi in tanti si pongono è se le banche continueranno a risalire dopo la prestazione di ieri oppure se ci sarà un ritorno delle vendite. Ricordo che per investire sulle azioni del Ftse Mib non si è per forza obbligati a comprare azioni. Se non sei interessato a diventare azionista ma il tuo obiettivo è solo quello di fare speculazione, allora puoi investire in borsa attraverso il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come eToro avrai la demo gratuita da 100.000 euro virtuali a tua disposizione.

Trading CFD sulle: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Per quello che riguarda Danieli, invece, la visibilità potrebbe essere garantita dalla decisione della società di proporre la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con un rapporto di conversione di 0,65 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio.

Il consiglio di ammministrazione della quotata ha anche proposto la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 1,2 euro ad azione ordinaria esistente e di nuova emissione risultante dalla deliberata conversione delle azioni di risparmio.