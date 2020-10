Borsa Italiana Oggi (9 ottobre 2020): FTSE MIB apre stabile

Apertura stabile per Borsa Italiana, mentre si fanno i primi calcoli sulle sinergie dell'integrazione con Euronext.

La Borsa Italiana oggi apre in lieve rialzo, senza offrire grandi spunti di direzionalità e con un listino piuttosto frammentato.

Prevalgono in apertura le dichiarazioni sul prossimo trasferimento di proprietà di Borsa Italiana e, in particolar modo, l’impressione – riportata da un comunicato Ansa – che attraverso l’aggregazione fra Euronext e Borsa Italiana si possano apportare vantaggi significativi per gli azionisti. L’operazione dovrebbe infatti comportare un incremento dell’equity per share adjusted immediatamente, e si stima che si potrà realizzare una crescita a doppia cifra nel terzo anno post – sinergie.

Il gruppo che risulterà dall’aggregazione dovrebbe realizzare sinergie a regime, al lordo delle imposte, per circa 60 milioni di euro l’anno entro il terzo anno.

Di questi 60 milioni di euro, circa i tre quarti sarà rappresentato da sinergie di costo, principalmente dalla migrazione dei mercati di cash equity e di derivati di Borsa Italiana verso la piattaforma di trading proprietaria di Euronext.

Ne deriva che le sinergie di ricavo sono attese per circa 15 milioni di euro, generate dal lancio di un pool di liquidità e del portafoglio unico ordini di Euronext nel nostro Paese, oltre allo sviluppo delle offerte, del cross selling di prodotti e dall’ampliamento della proposta di analisi e di dati.

I costi di ristrutturazione delle sinergie dovrebbero ammontare a 100 milioni di euro.

